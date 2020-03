L’UE, le Canada, l’Italie et la Norvège proposent de reporter les Jeux olympiques de Tokyo

▲ Les médaillés d’or olympiques Tadahiro Nomura et Saori Yoshida (à droite) remettent la flamme au président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, lors d’une cérémonie. La tournée a commencé le 20 mars en Grèce.Photo Xinhua

. et Ap

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a13

Matsushima. Les responsables du Comité olympique américain ont déclaré que plus de temps était nécessaire pour déterminer l’avenir de Tokyo 2020, à un moment où des voix grandissent qui demandent son report en raison de l’impact de la pandémie.

La Confédération norvégienne des sports et le Comité olympique et paralympique de ce pays ont demandé au Comité international olympique (CIO) de ne pas organiser l’événement tant que la situation pandémique ne serait pas maîtrisée, tandis que la Fédération américaine de natation (USA Swimming ) a exhorté le Comité olympique et paralympique de son pays à plaider pour un report de l’événement sportif face à la crise mondiale.

La Fédération canadienne de natation, à son tour, s’est jointe aux voix du soutien et montre son inquiétude pour la réalisation de la joute japonaise. Le directeur exécutif de l’agence, Ahmed El-Awadi, a déclaré dans un communiqué:

«Demander aux athlètes de se préparer pour les Jeux olympiques pendant une pandémie mondiale crée de nombreux problèmes graves. Nous respectons le point de vue de nos frères et sœurs de natation américains et avons les mêmes préoccupations en matière de santé et de sécurité. Cela comprend la sécurité et le bien-être – physique et mental – de nos athlètes, ainsi que la sécurité de toute la communauté. »

De même, Giovanni Petrucci, ancien leader du Comité olympique italien, a plaidé auprès du CIO pour le report.

Le CIO a estimé mardi qu’il n’était pas nécessaire de prendre des décisions radicales pour le moment, suscitant les inquiétudes de nombreux athlètes, tandis que le président de la commission Thomas Bach a jugé prématuré de reporter les Jeux, dans une interview au New York Times.

Au cours des derniers jours, le président Donald Trump a suggéré que la joute se déroule jusqu’à l’année suivante. Cependant, les Japonais sont venus à la défense que le concours se tiendra en temps opportun.

Pendant ce temps, la flamme olympique a atteint le Japon, où l’accueil festif attendu a été réduit au minimum par la pandémie de Covid-19.

L’incendie, qui représente la compréhension universelle du sport, a atterri à la base aérienne de Matsushima dans le nord-est du pays, une région choisie comme symbole de la reconstruction des zones dévastées par le gigantesque tsunami du 11 mars 2011 et le accident nucléaire ultérieur à Fukushima.

Les anciens champions olympiques japonais Saori Yoshida et Tadahiro Nomura étaient responsables de l’abaissement de l’échelle de l’avion portant la flamme, qui avait été symboliquement remise en Grèce jeudi, également lors d’une cérémonie sans public et maintenue dans une petite lampe.

À la suite d’un discours du président des organisateurs de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, le feu a été transféré dans un chaudron en forme de fleur rose, rappelant les cerisiers qui tachent le paysage japonais chaque printemps.

Les enfants devaient recevoir la flamme olympique, mais nous avons décidé de réduire la portée de la cérémonie pour donner la priorité à la sécurité, a déclaré Mori.

Au départ, 200 enfants de la région étaient attendus à la cérémonie, mais les risques de propagation du coronavirus, qui a causé la mort de quelque 10 000 personnes dans le monde, ont entraîné une modification des plans.

L’itinéraire du relais à travers toutes les régions du pays a été maintenu, mais les célébrations et célébrations qui l’accompagnent ont été considérablement réduites.

Le 26 mars, il y aura un grand départ de la tournée dans la région de Fukushima. Il proviendra du J-Village, un grand complexe sportif transformé depuis quelques années en siège des travailleurs chargés de la sécurité et du conditionnement de la centrale nucléaire dévastée.

Il n’y aura pas de spectateurs aux sorties et arrivées de chaque étape. Les cérémonies de réception des gouvernements locaux ne sont pas non plus effectuées et la température de chaque relève sera prise. Le public pourra les voir du côté de la route, mais il leur a été demandé de ne pas y aller s’ils présentent des symptômes de la maladie.

Évitez l’encombrement, les organisateurs plaident au Japon, où 950 infections à coronavirus ont été enregistrées, avec 33 tués jusqu’à présent.

Au milieu d’une pandémie, des doutes se font jour quant à savoir si la foire peut se tenir selon les plans initiaux, étant donné que le calendrier sportif mondial est constamment annulé et reporté.

Dans la situation actuelle, ils doivent être reportés, les athlètes ne peuvent pas se préparer correctement, a déclaré un membre du Conseil exécutif du Comité olympique japonais, Kaori Yamaguchi, au journal local Nikkei.

.