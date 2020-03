L’UEFA décide de l’avenir du football aujourd’hui

Avec le taux d’infection par le coronavirus Se levant comme de la mousse à travers l’Europe, l’UEFA décide mardi de l’avenir du football. L’organe européen ultime prendra une décision finale lors d’une réunion par vidéoconférence avec les 55 fédérations nationales européennes, tous les clubs, ligues et le syndicat des joueurs qui discutera de l’avenir de «toutes les compétitions nationales et européennes, y compris la Eurocopa 2020 ». Le report ou non du tournoi d’été dépendra de l’achèvement des cinq grandes ligues européennes. Si le coronavirus le permet.

Tant que le nombre de personnes infectées cesse et que la situation le permet, l’une des options envisagées pour la fin des cinq grandes ligues européennes est de reporter la Eurocup Elle devrait commencer à Rome le 12 juin. À ce jour, il y a des spéculations sur un possible report du tournoi à décembre (donc le calendrier serait couplé à la Coupe du monde du Qatar) ou même pouvoir le porter à 2021. De cette façon, il y aurait du temps pour cadrer le calendrier avec les ligues toujours et lorsque la crise des coronavirus n’est pas de très longue durée.

Ce report de l’Eurocup pourrait également signifier la fin de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Tant que le ballon roule à nouveau vers le mois de mai, l’UEFA pourrait fixer des dates pour finaliser la compétition européenne maximale en résolvant les huitièmes de finale manquants, en jouant les quarts de finale un match et en effectuant une finale de quatre finales à Istanbul , ville qui a initialement accueilli la finale le 30 mai.

L’Eurocup peut être reportée

L’UEFA a confirmé que “les débats comprendront toutes les compétitions nationales et européennes, y compris la Coupe d’Europe”, ouvrant pour la première fois la porte à une éventuelle modification des dates et même à la suspension du prochain grand tournoi des équipes nationales, dont la période de célébration est prévue du Du 12 juin au 12 juillet dans un total de douze pays, dont l’Espagne et l’Italie, dont deux sont actuellement les plus touchés par cette pandémie.

Luis Rubiales, Directeur général de RFEF et vice-président de l’UEFA, a été prudent la semaine dernière. «Il est question de prendre des décisions imminentes dans les compétitions internationales de niveau inférieur et quelque chose pourrait être annoncé sous peu. Je suis vice-président, mais c’est à l’UEFA de décider quand et de quelle manière les décisions seront prises », a-t-il averti de ce qui peut arriver avec l’euro.

Pour sa part, Javier Thebes, a rappelé qu’il n’est pas si facile de suspendre la nomination continentale. “Il est très facile de parler de” nous allons suspendre la Coupe Euro “, mais l’UEFA a vendu les droits de la Coupe Euro pour 2,5 milliards d’euros. Il faut y travailler », a-t-il déclaré dans le programme Tiempo de Juego.