L’UEFA défend toujours que l’Atalanta-Valence se disputera la Ligue des champions de Milan

Il est évident que Atalanta-Valence de Champions Legue contesté à Milan était un foyer important de contagion du coronavirus. Elle a été vérifiée a posteriori et plusieurs experts n’ont pas hésité à s’assurer qu’il s’agissait d’une sorte de “bombe biologique” pour rassembler 40 000 personnes à San Siro alors que l’épidémie de Covid-19 en Lombardie était déjà active. L’UEFA est la grande, mais de l’institution, ils continuent de lancer des balles à l’extérieur et ils défendent toujours ce match.

Voici comment le fatidique Atalanta-Valence Aleksander Ceferin, président de l’UEFA: «Concernant le voyage à San Siro, personne ne savait alors que la Lombardie serait une épidémieÀ tout moment, nous avons suivi les conseils des autorités et nous n’avons rien pu faire ». Mais la chose ne s’arrête pas là, car le leader s’excuse également en expliquant pourquoi le match a été rejoué à Mestalla même si c’était à huis clos: «Les décisions ne peuvent pas être prises en une journée. Il y a des contrats, des accords … Ça se jouait toujours dans toute l’Europe. À Valence-Atalanta, les frontières étaient toujours ouvertes. Pour les supporters à l’extérieur du stade, c’était la responsabilité des autorités espagnoles ».

De toute évidence, à Mestalla, ces paroles de Ceferin ne devraient pas bien tenir après les nombreux cas positifs de coronavirus qui se sont produits dans le club à la suite de cette égalité de la Ligue des champions contre Atalanta. Et en Italie, il est également clair que le duel de San Siro a été déterminant dans la propagation du virus à la fois dans le pays transalpin et sur notre territoire. L’OMS elle-même a confirmé que cela a permis d’accélérer ces infections, tandis que les médecins et les politiciens ont assuré qu’il s’agissait d’un “Bombe biologique” en raison de la congrégation de 40000 personnes dans le stade le 19 février, lorsque la Lombardie commençait déjà à être un foyer majeur de contagion et de propagation de Covid-19.