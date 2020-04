L’UEFA et la FIFA divergent dans leurs opinions sur le retour du football

La reprise du football au milieu de la crise des coronavirus est un mystère. Après la suspension du football français et néerlandais, les supporters espagnols se demandent ce qu’il adviendra de la première et de la deuxième division. Les présidents des commissions médicales respectives de l’UEFA et de la FIFA ont pris la parole, mais ne semblent pas d’accord.

Tim Meyer, président de la commission médicale de l’UEFA, fait preuve d’optimisme quant à la reprise du football européen, regrettant la suspension des compétitions en France. Cependant, le message de Mayer contraste avec celui de son homologue de la FIFA, Michel d’Hooghe, qui a rendu public son scepticisme à ce sujet.

«Nous respectons pleinement la loi locale, je pense qu’il est possible de prévoir le redémarrage des compétitions suspendues pendant la saison 2019-2020 ″, A souligné Tim Meyer, assurant que “toutes les institutions qui prévoient de reprendre le concours fourniront un protocole complet”.

Michel d’Hooghe n’est pas si clair

Le chef de la commission médicale de la FIFA a exprimé ses doutes: «La situation est différente dans chaque pays et le pic n’est pas atteint dans toutes les régions en même temps. À ce jour, nous ne sommes pas prêts pour la reprise des compétitions de football », a commenté le Belge.

Le football espagnol continue avec l’espoir de revenir. Pour l’instant, ilLes joueurs s’entraîneront individuellement la semaine prochaine, mesure autorisée dans le cadre du plan de désescalade du gouvernement de Pedro Sánchez