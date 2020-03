L’UEFA et la FIFA doivent comprendre que le spectacle ne peut pas continuer

La planète connaît des moments très tendus. COVID-19, communément appelé coronavirus, va d’un endroit à un autre, infectant à la fois les habitants et les étrangers. Les gouvernements prennent des mesures exceptionnelles: quarantaine, suspension des cours, évitement des foules … Mais tout le monde ne semble pas prêt à le faire. Le football continue. La Ligue des champions montre des stades pleins dans certains pays et la Liga a l’intention de jouer ses matchs à huis clos. Ils oublient les deux principaux éléments: la santé et les loisirs.

Le football qui a été fondé en Angleterre et répandu à travers le monde n’est plus seulement un sport. Le marketing en a fait une industrie. Des millions de personnes se déplacent par des personnes qui frappent une balle. Le football moderne a conquis le terrain: le merchandising, le sponsoring et le branding ont imposé leurs critères. Maintenant, la Liga déplace plus de 1% du PIB en Espagne et la FIFA est l’une des grandes organisations sur la scène internationale. Cela s’est produit lorsque le vert du billet de banque a prévalu sur celui de la pelouse.

Les mesures monétaires obligent les dirigeants du football à trop réfléchir à ce qu’il faut faire face à la crise des coronavirus. Naviguant dans les eaux néo-capitalistes et néolibérales, ils sont féroces et sauvages et leur esprit ne peut échapper au-delà des pertes d’un million de dollars qui signifieraient un arrêt ou une suspension. Ils doivent reprendre leurs esprits. Le football, au-delà de ce qui se passe dans les bureaux, recherche des valeurs et un exemple pour la société. Les campagnes contre le racisme ou la violence sont inutiles si l’on ne pense pas aux gens à une occasion comme celle-ci. Nous devons arrêter.

Le meilleur exemple pour le monde et la meilleure méthode de sensibilisation serait la pause. Ne jouez pas derrière des portes closes et laissez les stades vides, ce n’est pas la solution. Le sport des leggings, des crampons, du ballon et des buts doit lever la main et être le premier à s’arrêter. Empêchez les joueurs de voyager d’un endroit à l’autre et que les passe-temps pleurent aux portes des stades sans pouvoir entrer dans leur temple. Tout, même l’intérêt monétaire, doit avoir des limites.