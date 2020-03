L’UEFA et les cinq grandes ligues décident aujourd’hui de reporter le Championnat d’Europe en raison du coronavirus

Il y a quelques jours, la pression exercée par les différentes fédérations de football dans les ligues touchées par la pandémie du coronavirus vers le UEFA pour le différend cet été du Coupe d’Europe 2020. Les grandes ligues, en particulier l’italien, l’espagnol, le français et l’allemand, ont déjà été touchées par la propagation du virus et ont dû agir avec la compétition nationale, reportant leurs ligues dans le pire des cas (série A) et le contestant à huis clos dans le meilleur de ceux-ci (le reste).

Cela conduit à le calendrier s’effondre. La délicate structure hebdomadaire des matches de championnat s’effondre car certaines de leurs journées sont reportées et doivent être restructurées à un autre moment de l’agenda. Il n’y a pas de dates pour ce cours. Entre compétitions européennes, coupe et ligue, le calendrier s’est terminé avec la corde autour du cou pour déclencher le différend de la Coupe d’Europe 2020.

Compte tenu de cette situation, les fédérations se sont tenues devant l’UEFA pour que l’euro soit reporté dans le temps – on parle d’un intervalle de mois et même d’un an – pour s’assurer que les compétitions nationales se terminent correctement et qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures qui pourraient fausser le champion, classé pour l’Europe et / ou descendu.

Ainsi, l’agence Nazionale Stampa Associata rapporte qu’aujourd’hui, jeudi 12 mars, il y aura une réunion d’urgence entre les cinq grandes ligues (LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga et Ligue 1) et le Secrétaire général de l’UEFA, Italien Giorgio Marchetti, pour faire face aux problèmes soulevés par les différentes fédérations et mettre sur la table la situation que le différend Eurocopa allait dessiner. Le problème avec le coronavirus oblige les conversations à se dérouler par visioconférence depuis leur quartier général respectif.

En principe, le précurseur de cette mesure est Italie, les plus touchés en ce moment par la crise de coronavirus, le deuxième en nombre d’infectés après la Chine. La série A a été suspendue, comme tous les événements sportifs, jusqu’au 3 avril. En Espagne, la Liga décide de poursuivre la compétition à huis clos malgré les plaintes des joueurs et les directives recommandées par la RFEF. À ce moment, le Premier League C’est le seul qui se détache de ces protestations contre l’UEFA, même s’il participera à la réunion au cours de laquelle il cherchera des mesures et agira en fonction de la situation.

Possibilités qui se présentent

Parmi les options qui s’ouvrent devant une telle situation et en attendant les conclusions qui en découlent, différents scénarios s’ouvrent. L’impact économique que l’annulation temporaire du Eurocup 2020 pourrait être capital pour l’UEFA, il n’est donc pas déraisonnable de penser qu’ils maintiennent la compétition. Cela conduirait à des compétitions pour compresser le calendrier ou trouver une formule pour attribuer le titre de champion, les places européennes et les positions de relégation sans la contestation des 38 jours habituels.

Dans le cas où le UEFA Recolla et reporter l’euro, d’autres possibilités sont envisagées. Depuis le report du concours de plusieurs semaines – à ce moment, le 12 juin à Rome– donner aux fédérations la possibilité de conclure leurs compétitions; jusqu’à reporter le tournoi à l’été prochain comme mesure plus énergique.