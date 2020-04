L’UEFA la reporte à juillet 2022

C’est officiel. L’UEFA a annoncé jeudi le report de la Coupe d’Europe féminine, prévue pour l’été prochain (7 juillet au 1er août). Le tournoi se déplace d’un an et se tiendra du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. La raison n’est autre que l’impossibilité de participer au Championnat d’Europe masculin cet été en raison de la crise des coronavirus, qui l’a obligé à être retardé d’un an.

Une mise à jour importante sur l’EURO féminin de l’UEFA – qui se jouera désormais en Angleterre du 6 au 31 juillet 2022.

Le 17 mars, le L’UEFA a annoncé la décision de déplacer l’euro masculin, ce qui a entraîné le report de l’épreuve féminine afin que les deux tournois ne se chevauchent pas, et aient donc le rôle qui leur correspond. En outre, il convient de mentionner que le prochain cours aura également lieu lors de la Coupe Euro U21, qui était prévue pour cet été, et aux Jeux Olympiques.

Après plusieurs rencontres, les dirigeants ont pris cette décision car il n’y avait plus de dates possibles pour jouer le tournoi quand il était programmé. Maintenant il ne restait plus qu’à décider des dates de la phase de qualification pour ledit championnat, puisque les réunions ont été reportées par COVID-19.

“Quand nous avons dû prendre une décision urgente sur le report de l’EURO 2020, nous avions toujours en tête l’impact sur le Championnat d’Europe féminin 2021. Nous avons soigneusement étudié toutes les options, avec notre engagement envers la croissance du football féminin dans notre réflexion “, a déclaré le président de l’UEFA Aleksander Ceferin après la réunion de jeudi

Les filles de Jorge Vilda devront continuer à se préparer pour un rendez-vous passionnant vu le vu dans la Coupe du Monde. L’Espagne a chuté en huitièmes contre les tout-puissants États-Unis, mais a fait souffrir les Américains qui avaient besoin d’une pénalité controversée pour défaire l’égalisation et ont mis les 1-2 finaux qui ont laissé les Espagnols sans prix pour le grand effort accompli.