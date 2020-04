L’UEFA le suspend jusqu’à “nouvel avis” et reporte le début de 2020-2021

La UEFA a publié une déclaration officielle expliquant les accords conclus après la réunion tenue avec le 55 fédérations membres et les recommandations des groupes de travail créés le 17 mars.

Le plus haut corps continental explique que en termes de compétition «tous les matches nationaux masculins et féminins qui devaient se jouer en juin sont reportés à plus tard. Cela comprend les éliminatoires de l’Euro 2020 et les matches de qualification pour l’Euro féminin 2021. Le reste des matches de compétition de l’UEFA, y compris les matches amicaux, reste suspendu jusqu’à une nouvelle date “, a-t-il déclaré. Alors maintenant On ne sait pas quand la présente édition de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa se terminera ni quand le prochain cours commencera.

Dans ce même texte, il est indiqué que les compétitions suivantes par équipes de jeunes sont annulées ou reportées:

Le tournoi final du Championnat d’Europe des moins de 17 ans de l’UEFA prévu pour mai 2020 est annulé.

Le tournoi final du sous-championnat d’Europe féminin de l’UEFA prévu pour juillet 2020 est annulé.

Le tournoi final du Championnat d’Europe féminin des moins de 17 ans de l’UEFA prévu pour mai 2020 est reporté jusqu’à nouvel ordre (car il s’agit d’une compétition de qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA).

Le tournoi final du Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA prévu pour juillet 2020 est reporté jusqu’à nouvel ordre (car il s’agit d’une compétition de qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA).

De plus, la finale de futsal de l’UEFA Champions League prévue pour avril 2020 est reportée jusqu’à nouvel ordre.

Finalement, également reporté jusqu’à nouvel ordre “délais relatifs à toutes les compétitions interclubs de l’UEFA 2020-2021”, notamment en ce qui concerne le processus d’admission et l’inscription des joueurs. “L’UEFA fixera de nouveaux délais en temps voulu”, ajoute-t-il.

Licences de club

Le Comité Exécutif a réitéré son engagement total à l’octroi de licences aux clubs et au fair-play financier et a convenu que les circonstances exceptionnelles actuelles nécessitent des interventions spécifiques faciliter le travail des associations membres et des clubs.

Soutient la proposition de donner aux fédérations membres plus de temps pour terminer le processus d’octroi de licence aux clubs, jusqu’à ce que le processus d’admission pour les compétitions interclubs de la saison prochaine ait été redéfini.

En raison de l’incertitude croissante générée par les événements extraordinaires en cours, Le Comité exécutif a également décidé de suspendre les dispositions relatives à l’octroi de licences aux clubs concernant la préparation et l’évaluation des futures informations financières des clubs. Cette décision s’applique exclusivement à la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020-2021.