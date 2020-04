L’UEFA prévoit de terminer les ligues nationales en juin et de reporter la Ligue des champions à juillet et août.

Selon la chaîne allemande ZDF, le UEFA, lors de la réunion qu’il a tenue ce mercredi avec les différentes fédérations, a évoqué la possibilité que cette édition de la Ligue des champions et du Ligue Europa se termine entre les mois de juillet et août, donnant la priorité à la fin des ligues nationales en juin.

De plus, les première et deuxième compétitions continentales de la saison prochaine commenceraient dans leur édition 2020/21 au mois d’octobre et non en septembre, comme c’est la coutume. D’un autre côté, il a été décidé qu’il n’y aurait pas de matches de l’équipe nationale avant septembre et la Coupe d’Europe féminine a été retardée. Cependant, tout reste en suspens sur l’évolution de la pandémie de coronavirus.

UEFA il est clair qu’il veut donner la priorité aux ligues nationales. Pour cette raison, il veut qu’ils puissent terminer, bien qu’ils ne perdent pas de vue leurs deux compétitions. Cependant, ils sont conscients que, bien qu’en juillet et août, ils espèrent que la situation sera meilleure, la fermeture des frontières et la situation dans chaque pays peuvent tout compliquer.

L’UEFA a tenu une réunion de vidéoconférence avec ses 55 associations membres pour traiter l’avenir de leurs compétitions sportives, principalement les Champions et la Ligue Europa, en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

N’oubliez pas que L’UEFA a déjà décidé de reporter l’Eurocup d’un an Prévu pour cet été et son président, Aleksander Ceferin, a déjà prévenu qu’il avait trois plans sur la table pour travailler au retour des compétitions, sans cacher le risque de ne pas pouvoir terminer la saison.

La Ligue des Champions est en huitièmes de finale, avec quatre éliminatoires encore à déterminer, dont ceux du Real Madrid contre Manchester City et celui de Barcelone contre Naples, tandis que la Ligue Europa est également dans ce tour.