L’UEFA reporte le Championnat d’Europe jusqu’en 2021 en raison du coronavirus

L’avenir du football européen devient plus clair après L’UEFA a annoncé que l’Eurocup, qui allait se jouer cet été 2020 dans 12 pays, il est reporté et finalement contesté en 2021 à cause du coronavirus.

Cette décision est prise après une réunion au cours de laquelle cLes 55 fédérations, ligues et clubs sont apparus. Tous ont proposé et débattu par vidéoconférence au cours de laquelle il a été conclu que l’Eurocup se jouera en 2021.

Cela facilitera également ce qui reste de la saison peut être contesté de manière plus détendue, sans précipitation pour finir le plus tôt possible afin de ne pas marcher sur l’Euro Cup. L’actualité du coronavirus donnera le ton pour la reprise des ligues et coupes nationales ou des Champions et de la Ligue Europa.