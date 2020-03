L’UEFA revient sur sa déclaration selon laquelle l’Euro 2020 gardera son nom officiel malgré ce qui s’est passé en 2021 en raison d’une épidémie de coronavirus

Aucune décision n’a été prise quant à la désignation des Championnats d’Europe l’été prochain.

Les euros devaient se tenir en juin et juillet 2020, mais la pandémie de coronavirus l’a obligé à être retardé de 12 mois.

L’Euro 2020 aura lieu l’été prochain

L’UEFA a publié un tweet pour «confirmer» que le tournoi s’appellerait toujours Euro 2020 malgré le tournoi qui se déroule actuellement en 2021

Il se lisait comme suit: “CONFIRMÉ: bien qu’il se tiendra provisoirement du 11 juin au 11 juillet 2021, # EURO2020 sera toujours connu sous le nom d’UEFA EURO 2020.”

Mais quelques heures plus tard, ils ont publiquement reculé sur la déclaration. Ils ont écrit: “Avec des excuses pour l’erreur précédente, pour être clair, aucune décision n’a encore été prise sur le nom de l’EURO réorganisé qui se tiendra en 2021. Le tweet précédent a été envoyé par erreur.”

– UEFA (@UEFA) 20 mars 2020

Le tournoi implique 24 nations et se déroule dans 12 villes hôtes et la décision de le retarder a été prise mardi.

Mardi, le gouvernement du football européen a déclaré: «L’UEFA a annoncé aujourd’hui le report de sa compétition phare de l’équipe nationale, l’UEFA EURO 2020, qui se déroulera en juin et juillet de cette année.

«La santé de toutes les personnes impliquées dans le jeu est la priorité, ainsi que d’éviter de mettre une pression inutile sur les services publics nationaux impliqués dans l’organisation des matchs.

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

“Cette décision aidera à terminer toutes les compétitions nationales, actuellement suspendues en raison de l’urgence COVID-19.”

Le communiqué ajoute que “toutes les compétitions et tous les matches de l’UEFA (y compris les matches amicaux) pour les clubs et les équipes nationales pour les hommes et les femmes ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre”, tandis que les matches de barrage Euro 2020 et les matches amicaux internationaux sont programmés pour la fin du mois. aura lieu en juin.

