L’UEFA se penche sur les progrès dans le report du championnat

Mardi 31 mars 2020, p. a11

Paris. L’UEFA a convoqué mercredi les 55 fédérations membres à une réunion de visioconférence pour discuter des progrès de la reprogrammation des championnats du vieux continent, actuellement suspendus par le coronavirus, a-t-elle annoncé lundi.

Cette session permettra de discuter des progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et de débattre des options concernant la reprogrammation éventuelle des matchs. Les discussions porteront sur toutes les compétitions, clubs et équipes nationales, ainsi que sur le marché des transferts et les contrats des joueurs, a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

Certains contrats se terminant le 30 juin posent des problèmes aux clubs, qui craignent d’être contraints de terminer la saison au-delà de cette date sans la compétition de ces joueurs.

Le 17 mars, l’UEFA a décidé de reporter la Coupe de l’Europe à l’été 2021, ainsi que la suspension de toutes ses compétitions interclubs jusqu’à nouvel ordre. La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été interrompues en huitièmes de finale, et la Ligue des champions féminine en quart de finale.

L’objectif du groupe de travail désigné par l’UEFA est d’étudier les solutions possibles pour permettre la réalisation de la campagne en cours. Il est composé de trois membres de l’UEFA, trois de l’Association européenne des clubs, un de l’Association européenne des Ligues, un représentant de la Ligue espagnole et un du Premier ministre anglais.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin n’a pas exclu que pour arriver à son terme, les compétitions européennes de clubs soient soumises à un changement de format et se déroulent à la mi-mai, juin ou fin juin. La presse a évoqué la possibilité de playoffs en un seul match au lieu des allers-retours traditionnels.

La FIFA, quant à elle, a mis en place un autre groupe de travail avec des représentants des confédérations pour discuter du calendrier et des transferts de joueurs.

