L’UEFA se réunira le 23 avril pour décider de l’avenir de leurs compétitions

Le comité exécutif de laUEFAse réunira à nouveau jeudi 23 avril prochain pour analyser la situation causée par lapandémie de coronaviruset étudier une éventuelle feuille de route pour décider de l’avenir de leurs compétitions.

Tout au long de la semaine prochaine, l’organisme européen célébreraplusieurs réunions par vidéoconférenceavec tous les protagonistes du football européen pour discuter de l’avenir des compétitions nationales et continentales, de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Ainsi, l’activité commencera le mardi 21 avec la réunion des secrétaires généraux des 55 fédérations nationales membres, dont Luis Rubiales représentant laFédération royale espagnole (RFEF).

Par la suite, mercredi 22, la réunion de l’UEFA aura lieu avec des représentants des ligues nationales et de l’Association européenne des clubs (ECA). Enfin, jeudi 23, le comité exécutif de l’organisme continental se réunira.

Le 17 mars, les dirigeants de l’UEFA ont déjà accepté de reporter à 2021 le Championnat d’Europe par équipedonner plus de marge sur le calendrier.Près d’un mois plus tard, toutes les grandes ligues européennes sont toujours détenues et il reste une inconnue qui se produira avec elles.

.