L’UEFA se réunit demain avec les 55 fédérations avec la Coupe d’Europe au centre des conflits

Mardi, la plus haute instance de football européen rencontrera les représentants des 55 associations membres de l’UEFA par vidéoconférence avec le dilemme de la Coupe Euro comme point principal de la journée.

La menace du Coronavirus a mis le monde entier en échec et aussi le football qui en subit les conséquences. Actuellement en Europe la plupart des compétitions nationales et internationales ont été annulées sine die. Demain, une réunion par vidéoconférence de l’UEFA aura lieu avec des représentants des 55 fédérations membres, des directeurs de l’Association européenne des clubs et des ligues européennes et des représentants de la FIFPro. Le monde entier du football observera ce qui est décidé là-bas pour essayer de faire la lumière sur cette incertitude.

En fonction de ce qui aura été décidé lors de cette réunion, les fédérations de chaque pays pourront agir en conséquence avec leurs ligues respectives, et c’est que la Coupe Euro programmée pour cet été conditionne tout le calendrier et il y a aussi la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

L’organisme présidé par Aleksander Ceferin ne veut pas déplacer les dates de la Coupe d’Europe, du 12 juin au 12 juillet, mais les fédérations veulent mettre fin à leurs ligues, ce qui est le premier point de conflit. En Espagne, le président de la Liga, Javier Tebas, a souligné que son objectif est de jouer les 11 matchs restants et l’AFE est dans la même lignée, affirmant que les footballeurs veulent également terminer le championnat. Cette pression des fédérations pour mettre fin à leurs ligues au cas où la pandémie reculerait signifierait qu’elles auraient besoin d’une grande partie des dates de la Coupe Euro pour pouvoir terminer leurs tournois. Eh bien, bien que dans plusieurs pays, le football devrait revenir dans deux ou trois semaines, la réalité peut varier selon les circonstances.

Si l’UEFA finit par se tordre le bras et que le tournoi européen est reporté, deux scénarios possibles sont envisagés. La première est que la Coupe Euro est reportée à l’été prochain et se joue en 2021, soit à la place de l’UEFA Nations League, soit en déplaçant ce tournoi vers des dates gratuites. L’autre possibilité qui a pris de l’ampleur ces jours-ci, même s’il est peu probable qu’elle se produise, est que la Coupe d’Europe se disputera en décembre prochain, avec la saison déjà commencée, ce qui signifierait un réajustement de l’ensemble du calendrier 2020-2021.

En ce qui concerne la Ligue des champions et la Ligue Europa, l’UEFA devrait présenter sa proposition de réduire le tournoi et que les quatre équipes qui accèdent aux demi-finales disputeront un Final Four à Istanbul et à Gdansk, respectivement. Ce projet sera voté demain lors de la réunion, nous devrons donc attendre quelques heures pour savoir ce qu’il adviendra des compétitions de l’UEFA.

