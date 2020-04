L’UFC 249 annulé, Dana White révèle que les patrons d’ESPN et de Disney lui disent d’abandonner le combat entre Justin Gaethje et Tony Ferguson

Malgré les meilleurs efforts de Dana White, l’UFC 249 n’ira pas de l’avant.

Le président de la promotion avait été déterminé dans ses efforts pour organiser l’événement, mais dit que sa main a été forcée.

Justin Gaethje devait combattre Tony Ferguson à l’UFC 249, mais l’événement a maintenant été annulé

«Aujourd’hui, nous avons reçu un appel du plus haut niveau auquel vous pouvez aller à Disney, et du plus haut niveau à ESPN… et les pouvoirs en place m’ont demandé de me retirer et de ne pas participer à cet événement. [next] Samedi », a déclaré White à ESPN.

L’événement, qui devait se produire le 18 avril à New York, avait déjà eu des problèmes lorsque le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a été bloqué en Russie à la suite de la fermeture par son pays de ses frontières dans la lutte contre le coronavirus.

Justin Gaethje a accepté de le remplacer et de combattre Tony Ferguson pour le titre intérimaire, White affirmant qu’il avait obtenu une île privée pour remplacer le Barclays Center à Brooklyn, bien qu’il soit apparu que le Tachi Palace Casino Resort en Californie serait le lieu.

La California State Athletic Commission a annulé tous les événements sportifs de combat jusqu’au 31 mai, mais comme le Tachi Palace Casino Resort est situé sur des terres tribales, l’interdiction ne s’applique pas.

Et White a promis de se battre contre la station lorsque la pandémie était terminée en guise de remerciement pour leur soutien.

L’UFC a déjà été forcée de reporter trois événements, les 21 mars, 28 mars et 11 avril et le patron a promis que les perturbations économiques pour les combattants seront minimes.

“Tous mes combattants qui sont sous contrat avec moi, je veux qu’ils se sentent en sécurité, prennent du temps avec vos familles et profitent de ce temps”, a-t-il déclaré.

“Ne vous inquiétez pas de la partie financière de tout cela. Vous obtiendrez les combats dans votre contrat, et je vais arranger les choses avec les gens qui étaient prêts à se battre et à se battre le week-end prochain le 18 avril.

“Et je vais m’occuper du plus de personnes possible et faire tout ce qu’il faut pour que ces gars se sentent tous à l’aise.”

Francis Ngannou continue de s’entraîner au milieu de l’épidémie de COVID-19 – malgré le report de sa lutte avec Jairzinho Rozenstruik

En plus de l’événement principal, le percutant Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik, tout aussi coriaces, étaient prêts pour un affrontement des poids lourds.

White a également prédit que l’organisation serait parmi les premiers à reprendre ses activités lorsque cela serait possible – et que l’île de combat se produirait.

«Ça vient, toutes les bonnes choses. Ça vient, mec. Nous allons obtenir cette chose au carré, obtenir une date de ESPN, et nous serons de retour en premier et nous aurons ces combats que tout le monde veut voir. “

