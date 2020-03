L’UFC déplace l’heure de début de Fight Night, procédera à l’événement sans fans

La NBA, la LNH, la MLS et de nombreuses ligues de football européennes ont toutes reporté leurs saisons pour lutter contre la propagation du coronavirus et protéger les athlètes et les fans, mais l’UFC va de l’avant avec une carte Fight Night au Brésil samedi, qui se tiendra dans un arène vide.

Kevin Lee (18-5) et Charles Oliveira (28-8, 1 NC) seront à la tête de l’événement UFC sur ESPN +, qui a été augmenté par rapport à son heure de départ d’origine. Le président de l’UFC Dana White a annoncé à la veille de l’événement que les combats préliminaires de l’UFC Brasilia commenceront à 15:00. ET sur ESPN, avec la carte principale à suivre sur ESPN +

Jeudi, lors d’une apparition sur ESPN, White a déclaré que l’événement UFC du week-end prochain à Londres devrait également se dérouler, et que la carte UFC qui devait se tenir à Columbus, Ohio, le 28 mars serait déplacée à Las Vegas.

«Nous allons nous assurer que deux athlètes en bonne santé participent à la compétition, et ces gars sont prêts à partir…. Au lieu de paniquer, nous allons en fait là-bas et travaillons avec des médecins et des responsables de la santé et le gouvernement pour comprendre comment nous gardons le sport sûr et comment nous continuons à organiser des événements. “

Voici la carte principale du spectacle de samedi:

Poids léger: Francisco Trinaldo (24-7) contre John Makdessi (17-6)

Léger lourd: Johnny Walker (17-4) contre Nikita Krylov (25-7)

Poids léger: Renato Moicano (13-3-1) contre Damir Hadzovic (13-5)

Poids welter: Demian Maia (28-9) contre Gilbert Burns (17-3)

Poids léger: Kevin Lee (18-5) contre Charles Oliveira (28-8, 1 NC)

.