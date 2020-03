L’UFC et la WWE ne s’arrêtent pas à cause du coronavirus et feront leurs événements macro à huis clos

Tout le monde dans le sport ne va pas s’arrêter net dans sa course à la pandémie de coronavirus. La première société mondiale d’arts martiaux mixtes, l’UFC, et la première société de combat au monde, la WWE, Ils ont décidé de poursuivre leur programme annuel à huis clos. Les deux sociétés ont leurs propres sites pour organiser leurs événements et ils ne seront accessibles qu’aux combattants et au personnel essentiel de la société sous contrôle médical strict.

“Le Khabib vs Ferguson va se passer et ce sera le 18 avril comme prévu”, Dana White, président de l’UFC, a déclaré à la demande des fans. Je ne connais pas beaucoup de choses en ce moment. Pensez-y: Las Vegas a fermé les casinos. Je n’ai jamais pensé voir ça dans ma vie. Nous n’avons renvoyé personne à l’UFC. Et chaque combattant qui se bat pour moi va se battre trois fois par an. Notre calendrier va continuer. Tout le monde sera payé. Nous verrons comment comprendre cela et nous serons le premier sport à revenir », a déclaré White.

L’idée est de déplacer le match de l’immense Barclays Center de Brooklyn à l’UFC APEX de Las Vegas effectuer le duel à huis clos. Ainsi, White et les leurs atténueraient l’absence de public par le coût de la location du lieu qui se trouve à New York. ESPN a accepté de continuer à diffuser un événement qui pourrait battre son record d’audience en raison du confinement mondial dans lequel 1 000 millions de citoyens sont plongés.

LMFAO préparez-vous tout le monde pic.twitter.com/9HZmErC1mB

– Dana White (@danawhite) 18 mars 2020

L’idée de White a suivi le sillage laissé par la WWE. La société de lutte la plus célèbre au monde a suivi de leurs spectacles hebdomadaires Raw et Smackdown au WWE Performance Center à Orlando. Là, les lutteurs s’affrontent chaque semaine dans un spectacle qui perd son essence sans applaudir le public, mais qui se poursuit malgré le coronavirus.

Pas en vain, L’événement principal du calendrier de la WWE, Wrestmania 36, ​​se tiendra également dans ce pavillon à huis clos après sa présence au Raymond James Stadium de Tampa Bay a été annulée pour le 5 avril. Les magnats de la compétition, la famille McMahon, ils ont même prolongé la durée de l’événement à deux jours pour assurer un revenu plus élevé à la télévision profitant du fait qu’il n’y a pas de concurrence en vue.

“La santé et la sécurité non seulement de notre base de fans, mais aussi de nos superstars, viennent vraiment en premier … Je ne veux pas mettre quelqu’un dans une mauvaise situation, quelles que soient les circonstances. Ce ne sont pas des risques à prendre. Nous allons continuer, mais à huis clos », a déclaré Stephanie McMahon, chef des marques de la WWE.

La famille de catch a obtenu l’approbation du président américain Donald Trump, un ami personnel de l’entreprise et qu’ils irriguent chaque année avec des dons à leur campagne. L’UFC a vu la fenêtre ouverte et s’est lancée derrière la WWE pour continuer le spectacle. Il semble clair que si vous êtes propriétaire du tribunal et que les acteurs sont les mêmes chaque semaine, aux États-Unis, le spectacle est toujours autorisé. Il est paradoxal que le coronavirus soit ignoré dans deux des sports avec le contact le plus élevé.