L’UFC London s’installe aux États-Unis en raison d’un coronavirus et une promotion envoie un e-mail à la recherche de combattants pour remplir la carte

L’UFC est catégorique: un événement aura lieu le week-end prochain malgré le fait qu’il ait été contraint de déplacer l’UFC Londres en raison de la pandémie de coronavirus.

Tyron Woodley et Leon Edwards devaient s’affronter dans l’événement principal à l’O2 samedi, mais le gouvernement devrait interdire les rassemblements de masse en raison de COVID-19.

Cela signifie que l’événement ne peut pas se dérouler au Royaume-Uni – avec Dana White au lieu de cela, il doit être reporté aux États-Unis.

Woodley vs Edwards devait être l’événement principal à l’UFC Londres samedi

La légende de l’UFC Michael Bisping révèle les moments préférés de sa brillante carrière

Edwards se rendra aux États-Unis dimanche pour s’assurer qu’il arrive avant l’interdiction de voyager entre le Royaume-Uni et l’Amérique, ce qui signifie qu’il peut combattre Woodley comme prévu.

Un lieu doit encore être trouvé pour le nouveau look de l’UFC London, car les plans pour le tenir à Las Vegas ont échoué lorsque la Nevada State Athletic Commission a débranché tous les événements de sports de combat qui se déroulent dans l’État pour la prochaine quinzaine.

Cependant, White va de l’avant avec son intention de tenir l’événement.

Néanmoins, non seulement il y a des problèmes pour trouver un lieu, l’UFC a également du mal à trouver des combattants pour y participer.

La plupart des cartes prévues ne seront pas exécutées car divers combattants ne peuvent pas entrer aux États-Unis avant le début de l’interdiction de voyager.L’UFC a donc un nouveau plan – créez une carte entièrement nouvelle.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, la promotion est à la recherche de nouveaux combattants et a même envoyé un e-mail aux managers et aux représentants alors qu’ils cherchent à organiser l’événement dans six jours.

Une partie de l’e-mail disait: «Parce que nous transférons cet événement aux États-Unis le week-end prochain, il y aura un certain nombre de places ouvertes sur cette carte.

«Si vous avez actuellement quelqu’un sous contrat UFC, du poids coq au poids welter, qui veut se battre à court terme, faites-le moi savoir.

“Si vous avez des vétérinaires UFC [sic] ou des combattants prêts pour l’UFC dans un délai d’une semaine, faites-le moi savoir. “

Il s’agit d’un e-mail qu’ils envoient aux gestionnaires et aux représentants à propos de cette nouvelle carte la semaine prochaine. Comme vous pouvez le voir, ils sont même ouverts à la signature de combattants qui ne sont pas actuellement sur la liste pour le remplir également. pic.twitter.com/qYcYCDvdyo

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 15 mars 2020

Bien que la undercard doive être remplie pour l’événement, il existe également des doutes quant à la possible implication d’Edwards étant donné le délai de traitement rapide nécessaire pour qu’il entre aux États-Unis avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de voyager.

