L’UFC pourrait déplacer Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson vers l’extérieur des États-Unis en raison d’une pandémie de coronavirus

Dana White a insisté pour que le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se poursuive malgré la pandémie mondiale de coronavirus.

Covid-19 a vu des dizaines d’événements sportifs reportés ou annulés à travers le monde et a eu un impact énorme sur les événements à venir de l’UFC.

Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson doit avoir lieu le 18 avril

Les trois prochains événements prévus ont maintenant été reportés, y compris la carte UFC de Londres où Tyron Woodley devait combattre Leon Edwards.

Le combat très attendu entre Khabib et Ferguson, qui a été annulé quatre fois dans le passé, devrait se poursuivre.

White a déclaré au SportsCenter d’ESPN: “Nous reportons les trois prochains événements, mais Tony Ferguson vs Khabib (le) 18 avril est toujours en cours.” Cela se produira toujours.

Le patron de l'UFC Dana White est désespéré pour le combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour continuer

“Nous allons suivre ces directives pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce. Nous espérons que tout s’éclaircira d’ici avril. Ce combat va se produire. Pas de foule – quoi qu’il en coûte.

«Ce ne sera probablement même pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire.»

Il est peu probable que le combat ait lieu aux États-Unis en raison des restrictions mises en place par le président Donald Trump.

Il a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, ce qui rendrait même difficile un événement à huis clos.

Dubaï est le chef de file d’un autre lieu de combat, selon le père de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap.

Il a déclaré à RBC: «Ce sera probablement Dubaï. Premièrement, il est plus facile de lutter contre les maladies à cause de la chaleur.

“Et je pense que les Émirats paieront le combat UFC plus rapidement et plus facilement.”

