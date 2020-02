Luis Advíncula dénonce que le club paie une partie de son salaire au Panama

Luis Advíncula dénoncé devant la Fédération et la Ligue que le Ray Vallecano il paie une partie de son salaire par votre agent au Panama. L’environnement du joueur a présenté deux plaintes afin qu’en aucun cas le Péruvien ne soit éclaboussé ou sanctionné de quelque façon que ce soit. Ronald Baroni, agent de joueur, aurait reçu une partie du salaire d’Advíncula au Panama et transféré par la suite à lui. Les responsables de Rayo Vallecano se sont justifiés en déclarant que ces montants n’ont pas pu être payés en Espagne.

La Fédération royale espagnole de football a donné son transfert à la Procureur anti-corruption au cas où celui-ci pourrait apprécier certains infraction fiscale. L’entité fédérative a reçu les informations via son portail d’intégrité. La Ligue a également ouvert un recherche le 26 janvier, quand il a appris la nouvelle, pour clarifier ce qui s’est passé avec toutes les parties. En plus d’avoir prétendument commis un crime, Rayo Vallecano aurait pu essayer d’éviter la limite de salaire Avec cette ruse. Si oui, la Ligue pourrait sanctionner au club marginal parallèlement à l’enquête judiciaire.

Dans le document présenté, le président du club est expressément indiqué, Raúl Martín Presa, au directeur sportif, David Cobeño, et à l’avocat du club, Gem Barrasa. Dans un audio annexé et publié par le Cadena SER, Cobeño commente devant les agents Advíncula qu’il y a un «contrat fédératif»Et à part un«augmenter»Par l’intermédiaire de l’agent et qui doit ensuite vous payer. Rayo Vallecano, d’autre part, déclare qu’ils faisaient référence à une commission à l’agent pour le transfert et que toutes vos taxes sont payées en conséquence en Espagne.