Luis Enrique accumule les «problèmes»

Luis Enrique Cela a un problème. Un problème de ceux que tous les entraîneurs veulent avoir, mais qui oblige les décisions compliquées et dans la plupart des cas à être injustes envers quelqu’un qui a gagné une opportunité. Et ces dernières semaines, il y a eu une explosion de joueurs Candidats pour entrer dans la liste des entraîneurs Montrant votre meilleur niveau.

Le premier brun de Luis Enrique est dans le but. Quand il a semblé que le trio de gardiens de but formé par Depuis Gea, Kepa et Pau López Il pourrait être corrigé pour défendre le but espagnol en Euro, tout a changé. Le gardien de Chelsea a perdu son rôle dans le Premier ministre. Lampard a perdu confiance en lui et l’a signalé publiquement en le laissant sur le banc au détriment du vétéran Willy Caballero.

Pau López ne semble pas non plus si déterminé que, malgré son indiscutable but de la Roma, il a concédé 30 buts en 22 matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A. Mais la majeure partie de la faute des doutes de Luis Enrique est Unai Simón et David Soria. Les gardiens de but de l’Athletic Bilbao et de Getafe signent une campagne exceptionnelle en tenant leurs équipes et en les faisant rêver de grandes choses. Athlétique en sortant la péniche en remportant la Copa del Rey et Getafe en se qualifiant pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

Unai Simón n’est pas le seul joueur d’athlétisme à frapper à la porte du Championnat d’Europe. Avec le gardien de but, il est également décisif dans les bons résultats de Bilbao Iñaki Williams. L’attaquant est peut-être au meilleur moment de sa carrière. Sa vitesse et son succès dans la vente aux enchères l’ont propulsé vers des positions privilégiées pour recevoir un appel de l’entraîneur. Des joueurs comme Capa ou Yuri, avec ceux déjà convoqués à d’autres occasions comme Iñigo Martínez ou Unai Núñez, font de l’équipe de San Mamés une bonne source de boisson pour l’équipe nationale.

La Royal Society aussi. Derrière les bonnes performances des Vikings Odegaard ou Isak, il y a une œuvre qui ne passe pas inaperçue de Luis Enrique. Il s’agit Mikel Merino. Le milieu de terrain L’équipe d’Imanol Alguacil est devenue un point d’équilibre et est prêt à se battre pour une place sur la liste à côté des Busquets, Parejo, Rodrigo, Thiago, Cazorla, Ceballos ou Fabián.

Comme Williams, dans l’attaque, il y a différents joueurs qui demandent également votre site. Par exemple, Paco Alcácer, Dani Olmo ou Suso ont choisi de changer de club en hiver à la recherche d’une meilleure vitrine où regarder dans les yeux de l’entraîneur.

Alors que la vitesse et la puissance de Adama Traoré ils lui ont déjà valu un appel de Robert Moreno (même si une blessure l’a empêché de participer) d’autres joueurs de la Ligue comme Ferran Torres Ils font aussi des mérites. La fin de Valence est un pur déséquilibre et à 19 ans il est devenu un acteur capital de l’entité qui veut le renouveler dans l’intérêt des grands de l’Europe.

Enfin, n’oubliez pas le niveau que les autres grévistes donnent comme Roger Martí au Levant, meilleur buteur national, Ange (Getafe) ou Lucas Pérez et Joselu (Alavés). Ils veulent tous embarrasser un Luis Enrique qui devra se comparer aux Morata, Iago Aspas ou Gerard Moreno.

Dans un mois et une semaine, Luis Enrique doit annoncer l’avant-dernière liste avant la finale du Championnat d’Europe. Avant l’Espagne a deux niveaux amicaux contre l’Allemagne (dans la métropole) et contre les Pays-Bas (à Amsterdam), donc tous les candidats chercheront à maintenir la barre pour se faufiler dans un appel très important.