Luis Enrique: “Je vois une attitude regrettable chez les politiciens”

“Nous pourrions tous nous plaindre. Je ne suis pas constamment au fait des actualités car elles ne sont pas flatteuses et la plainte vous entoure constamment. Sur les réseaux sociauxtout le monde critique tout dieu. Je vois une attitude regrettable de tous les politiciens, de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont dans l’opposition. Ils ne pensent qu’à leurs intérêts et non à l’intérêt général. C’est malheureux “, a-t-il déclaré lors d’une réunion numérique.

Luis Enrique espère que le moment où il souffreEspagne“servir à changer beaucoup de choses” dans la société et a appelé à l’unité: “Personne n’était préparé à cela dans le monde, malgré le fait qu’il y avait des exemples proches qui prédisaient où nous allions aller comme l’Italie.”

“Cela ne signifie pas que nous devons maintenant trouver les coupables, ce que nous devons faire maintenant, c’est ramer et chercher des solutions pour essayer de faire de cette pandémie la moins nocive pour le pays et les gens. Le moment sera venu de les rechercher et, espérons-le, cela servira à changer la idée de ceux qui nous gouvernent, car peu importe qui gouverne et qui est l’opposition parce que c’est toujours la même chose. Aux deux dernières élections, je n’ai pas voté. C’est dommage car je ne m’identifie à personne. Il est impossible de le faire etils ne rempliront pas ce qu’ils promettent“at-il ajouté.

Dans une conversation avec Kiko García, directeur technique de la Vuelta a España, sur le compte deInstagramDe La Bicicleta Café Castellón, Luis Enrique a invité à “penser positivement” pour surmonter l’enfermement et a souligné la capacité de “l’être humain” à “l’adaptation”.

“La planète a changé pour le mieux en deux mois et nous espérons que cela permettra aux dirigeants de réaliser tout ce que nous faisons pourplanètedans la contamination et les attitudes qui ne la respectent pas “, at-il dit.

“Malheureusement, nous devons vivre un film d’horreur, mais je ne doute pas que la capacité des êtres humains à s’adapter est indéniable et nous allons certainement la surmonter en raison de nombreux problèmes économiques que nous pourrions avoir. La seule chose importante est la santé. Je n’arrête pas de penser chez ceux qui souffrent dans les hôpitaux, ceux qui perdent des êtres chers sans dire au revoir et les enfants admis “, a-t-il souligné.

