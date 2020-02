Luis Enrique suit David Soria

La objectif est devenu le mal de tête principal pour Luis Enrique Regard vers l’avenir le plus proche de la sélection. L’entraîneur asturien dispose d’une liste de combattants du cancer potentiellement sélectionnables et qui sont devenus des candidats fermes pour participer à l’appel pré-Eurocup, compte tenu du faible niveau montré par Kepa, De Gea et Pau López, les gardiens de but “ fixes ”. David Soria est l’un des objectifs qui est parmi les options de Luis Enrique face à une hypothétique révolution dans le «1» de l’Espagne.

Soria est l’un des bastions du Getafe de Bordalás, révélation de la Ligue de Santander pour la deuxième saison consécutive. Le gardien de Madrid est devenu, avec ses arrêts, l’élément différentiel qui permet à la boîte bleue d’être la troisième équipe avec le meilleur ratio de buts en championnat –différence entre tant de joueurs reçus et intégrés – seulement derrière le Real Madrid et Barcelone, également les seuls qui le précèdent dans le classement.

Doté de bons réflexes et suffisamment grand pour se démarquer, même s’il ne fait pas partie de ses atouts, David Soria a fait preuve d’une régularité méritoire qui a d’abord enchanté Bordalás et a maintenant attiré l’attention des techniciens de sélection, où malgré la forte concurrence, ils ont pu opter pour lui en tant que gardien de but représentant l’Espagne en Eurocup.

Les dernières performances de Pau López et Kepa ils ont soulevé des doutes de l’opinion publique lors de l’examen des trois choisis pour l’objectif quelques mois après l’Eurocup. L’objectif de Chelsea a même perdu la propriété au profit de Willy Caballero, qui, s’il se poursuivait sur la même scène, limiterait leurs options pour assister au tournoi continental cet été.