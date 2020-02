Luis Fernando Tena parle de sa continuité à Chivas

L’un des problèmes qui a perdu la force avec laquelle il avait été parlé des semaines auparavant, mais qui est toujours en suspens pour de nombreux adeptes du troupeau est la position de Luis Fernando Tena dans l’équipe.

Et malgré le fait que Flaco Tena ait un peu respiré avec la victoire il y a une semaine contre Xolos, c’est un fait que les fans n’aiment pas comment Chivas joue et comment les joueurs qui sont venus dans l’équipe ont eu très Peu de participation

Avant le match contre Xolos, on parlait beaucoup d’un ultimatum à l’entraîneur et de nombreux noms ont même sonné pour le remplacer en tant que barreur du troupeau, cependant, Tena a déclaré qu’à aucun moment il ne se sentait menacé d’être renvoyé de Chivas:

“Je parle chaque semaine avec Amaury (Vergara), avec Ricardo (Peláez), avec Marcelo (Michel Reaño), avec Mariano (Varela), là-bas tous ensemble, nous parlons du prochain match, du projet et des jeux à venir, et Amaury a exprimé son soutien, tant à Ricardo qu’à moi, qu’il est très confiant et que nous nous améliorerons progressivement », a-t-il déclaré.

J’ai demandé à Luis Fernando Tena s’il pensait qu’à un moment donné sa continuité était menacée.

Le DT de #Chivas a déclaré qu’il avait une communication constante avec Amaury Vergara et le président du troupeau lui a dit qu’il faisait confiance au projet. pic.twitter.com/zME1dhx6vw

– Rodrigo Camacho Aldaz (@rodrigocamacho_) 27 février 2020

De cette façon, Luis Fernando Tena a précisé qu’il n’avait pas douté une seule minute de sa continuité à la tête de l’équipe de Tapatio.