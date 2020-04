Luis García se rend à López-Gatell pour avoir manipulé le coronavirus

Source: Twitter @GarciaPosti @HLGatell

Au Mexique, le fonctionnaire qui est devenu le plus médiatique pendant la crise du coronavirus c’est lui Sous-secrétaire à la santé Hugo López-Gatell, à qui Luis Garcia loué pour son travail.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Via votre compte Twitterle «Docteur» García a souligné la performance du secrétaire adjoint pendant la pandémie et a reconnu son travail avec des mots de remerciements.

VOIR PLUS: Christian Martinoli a soutenu un commentateur qui a été licencié de Televisa

“Je connais cette jungle de Twitter C’est devenu dégoûtant et insupportable, surtout en raison de la situation actuelle de santé publique, mais dans ces moments sombres, vous Hugo López-Gatell vous devenez une voix sensible et claire », a écrit le commentateur d’Azteca Deportes.

Je sais que cette jungle de Twitter est devenue dégoûtante et insupportable, en particulier en raison de la situation de santé publique actuelle, mais dans ces moments sombres, vous @HLGatell devenez une voix sensible et claire. Laissez-vous venir …

– Luis García P (@GarciaPosti) 31 mars 2020

Luis Garcia il n’a pas l’habitude de parler de politique sur les réseaux sociaux; Cependant, il a vu le moment idéal cette fois en raison du moment difficile que le Mexique et le monde traversent en raison de la COVID-19.