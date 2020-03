Luis Rubiales: “C’est une injustice de finir avec le classement qu’il y a actuellement”

Luis Rubiales Il a été livré quelques heures après que l’UEFA a annoncé que le championnat d’Europe prévu pour l’été 2020 se tiendrait enfin en 2021.

Les compétitions doivent se terminer

«Nous avons transféré à l’UEFA certaines propositions qui ont été approuvées de manière satisfaisante. Il y a eu une volonté de mettre fin aux compétitions, si possible avant le 30 juin. S’il y a des matchs à jouer là-bas, ils doivent être joués pour qu’il y ait justice et que les compétitions soient gagnées sur le terrain.

Lorsque le gouvernement le permet

Les territoriaux ont accepté de gérer notre thèse. Nous avons trois questions fondamentales: la santé, l’économie et les compétitions. Concernant la santé, la Fédération prendra une série de mesures dans les semaines précédant la reprise des compétitions. Le début de celles-ci est en attente de l’autorisation des autorités.

Jusqu’au dernier euro d’aide

“Sur le plan économique, on parle de millions de pertes depuis la Ligue. Il est important que les clubs non professionnels m’écoutent. Même le dernier euro promis est garanti. Pour les clubs de troisième, deuxième division B, le futsal masculin et féminin … tout cela pour le football féminin … ».

Doit se terminer le 30 juin … ou au-delà

«En matière de compétitions, il y a plusieurs façons de l’expliquer. Si les compétitions ont été convenues d’une manière, nous ne pouvons pas changer les règles. Nous avons fait une proposition à l’UEFA, dans laquelle nous invitons la Ligue. On a parlé de scénarios: terminer avant le 30 juin, ce que je ne peux pas garantir. Si cela ne se produit pas, il a été question de mettre fin au classement. Nous considérons qu’il est injuste de mettre fin au classement qui existe actuellement. Ce serait une injustice. D’autres ont parlé d’abandonner la saison. Nous défendrons ce non. Nous voulons que la saison se termine. Il a également été question de revenir au milieu de la compétition, mais nous n’approuverons pas cela non plus. Il ne reste qu’une option: terminer le 30 juin. Finir davantage garantirait l’égalité. C’est la seule formule que nous ayons trouvée pour que tous les clubs participent de manière équitable. Maintenant, nous devons nous coordonner avec notre administration. Quelque chose viendra au sport des 200 000 millions de personnes qui se sont exprimées ».

Final Four in Champions

«Aucune possibilité n’a été exclue. C’est une chose pour l’administration de l’UEFA de la FIFA.

Finale Copa del Rey

Il n’y a pas d’UEFA. Nous avons apprécié le 31 mai, mais en voyant ce qui s’est passé au cours des dix derniers jours, nous avons tout paralysé.

Allonger le calendrier

“Notre proposition est d’allonger le calendrier pour que les compétitions soient terminées.”

La perte de 700 millions de Thèbes

«Comment créer une incertitude alors que le responsable de la vente aurait dû l’assurer? Comment est-il possible qu’un dirigeant n’ait pas assuré 100% de ses revenus? Il ne nous appartient pas d’y entrer ».

Fin oui ou oui avant le 30 juin

«C’est choisir en premier lieu sur une échelle de valeurs pour l’économique quand il faut que ce soit la santé. Nous sommes très clairs: nous voulons que la compétition se termine. Nous devons garantir la propreté dans les compétitions.

Reprendre la ligue

«S’il est suspendu, il devra être repris. Si nous devions décider avec l’UEFA, nous demanderions des critères. Tout autre chose que la finition est une date. Ils devraient dire la date et ce serait la dernière possible. Notre esprit de justice nous dit que nous devons terminer les ligues le 30 juin ou plus tard.

Élections

«On m’a déjà posé des questions sur la suspension. Des élections n’ont jamais été déclenchées. Nous avons demandé la permission de les célébrer plus tôt et on nous a répondu oui. Le sujet des élections est le dernier en ligne. Si nous travaillons pour récupérer les compétitions, le moment venu, nous y réfléchirons ».