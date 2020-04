Luis Rubiales trouve une solution pour les 2e et 3e séries éliminatoires en un seul match et sans relégation

La Fédération espagnole de football, En charge de regarder Second B, Third soccer, soccer féminin, futsal et soccer jeunesse, elle a une idée pour terminer la saison. Luis Rubiales a rencontré le Conseil Supérieur des Sports le matin de ce mardi et ont conclu que le minimum de matchs possibles devrait être joué, mais avec la prémisse de terminer la compétition.

Ainsi, le président a envoyé un Lettre consultative à leurs homologues des fédérations territoriales afin de présenter un ensemble de réflexions Ils visent à achever les compétitions nationales, mais aussi à préserver l’avenir des clubs.

Dans l’enquête auprès de tous les groupes de football envisagera de mettre fin à la compétition régulière par un mécanisme express soulevé à travers un modèle uniforme dans tout le football espagnol non professionnel réalisé de la même manière dans toutes les communautés autonomes.

Un mécanisme de promotion express serait mis au point grâce à un système de matches de barrage en un seul match, si possible avec un système de concentration, afin de garantir au moins le même nombre de promotions que prévu en début de concours.

Dans cette situation exceptionnelle, il n’y aurait aucun déclin cette saison. En ce sens, les mécanismes appropriés seraient mis en œuvre pour augmenter le nombre d’équipes par groupe ou la création de nouveaux groupes avec une validité maximale de trois ou quatre saisons jusqu’à ce que la restructuration pertinente soit entreprise d’une manière planifiée qui rend l’élite des compétitions non professionnelles un équilibre économique adéquat et durable.

Concernant les catégories inférieures ouvre également le débat sur le modèle idéal pour l’achèvement des compétitions à partir d’une prémisse qui est au-dessus des compétitions telles que les études des footballeurs et de leur santé et celle de leurs proches, donnant une option s’ils acceptent de mettre fin aux compétitions.

Concernant le fonctionnement du nouveau scénario, La RFEF maintiendra la Commission Mixte pour offrir une garantie aux joueurs et des facilités de paiement aux clubs. De plus, le Fonds de garantie des salaires sera multiplié par deux pour corriger toute éventualité imprévue.