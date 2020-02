Luis Severino ressent une douleur au bras droit et les Yankees l’évalueront ce vendredi

Luis Severino a de nouveau été blessé à l’entraînement des Yankees | Jim McIsaac / .

Luis Severino traite de la douleur à l’avant-bras droit selon Boone. Sera examiné demain. L’inconfort est éteint depuis octobre dernier. Plus à venir.

– Pete Caldera (@pcaldera) 20 février 2020

Luis Severino a ressenti de l’inconfort la nuit dernière et toujours ce matin dans son avant-bras droit. Être arrêté jusqu’à ce qu’il puisse voir un médecin demain et déterminer le problème. Les IRM de décembre et février étaient propres. Mais la douleur continue, alors nous attendons de voir ce qui en sort.

– Sweeny Murti (@YankeesWFAN) 20 février 2020