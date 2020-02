Luis Suarez révèle que son contrat à Barcelone sera prolongé s’il joue 60% des matchs la saison prochaine

Luis Suarez a révélé que son contrat sera prolongé à Barcelone s’il joue dans 60% des matchs du club la saison prochaine.

L’attaquant uruguayen fait partie intégrante de l’équipe des Blaugrana depuis son arrivée de Liverpool en 2014, marquant 142 buts en 180 matches de Liga.

Luis Suarez a un superbe record à Barcelone

Cependant, l’homme de 33 ans n’a plus que 18 mois de son contrat et des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait passer cet été.

Malgré les spéculations, Suarez a insisté sur le fait que son futur reste au Camp Nou et le club espère que le club souhaite également prolonger son séjour.

Suarez a déclaré à RAC1: «Il y a la possibilité que si je joue 60% des jeux pour lesquels je suis disponible l’année prochaine, je renouvelle.

«Je suis heureux ici et ma famille l’est aussi. Je suis là où j’ai toujours voulu être et je me sens utile, mais la décision doit venir du club. Je veux rester ici mais cela ne dépend pas de moi.

Suarez ne jouera peut-être plus cette saison après s’être blessé au genou lors de la défaite en Super Coupe d’Espagne face à l’Atletico Madrid, mais l’ancien as des Reds est convaincu que ce ne sera pas un problème à long terme.

‘”Mon genou? Je jouais parce que j’avais l’habitude de jouer avec la douleur. J’ai eu des problèmes de cartilage, j’ai également eu un kyste méniscal », a-t-il ajouté.

«Cela vous oblige à mettre de la force sur d’autres parties du genou et tout se réunit, vous causant plus de problèmes. Je suis déterminé à retrouver la forme. “

Suite à la gravité de la blessure de Suarez, Barcelone a été autorisé à faire la signature d’urgence surprise de Martin Braithwaite de Leganes pour un contrat de quatre ans et demi.

