Luis Suarez révèle une clause par laquelle il peut renouveler automatiquement

Luis Suarez a accordé une interview à Rac1 dans laquelle a révélé une clause contenue dans son contrat de renouvellement automatique. L’attaquant uruguayen met fin à sa relation contractuelle le 30 juin 2021, mais pourrait être automatiquement augmenté s’il remplit une condition.

Pour prolonger votre contrat pour une saison de plus, Luis Suarez devra Jouez 60% des matchs en 20-21. «Il y a l’option que l’année prochaine si je joue à 60% des jeux dans lesquels il est disponible », a déclaré le bélier charrúa. «Je suis heureux ici et ma famille aussi. Je suis là où j’ai toujours voulu être et je me sens utile », a-t-il ajouté.

L’attaquant, qui continue de se remettre de sa blessure, montre son amour pour Barcelone: ​​«La décision doit venir du club, Ils connaissent ma prédisposition. Je veux continuer, mais cela ne dépend pas de moi ».

Luis Suarez a également parlé de sa blessure, qui vous laissera presque sans jouer jusqu’à la dernière étape de la saison. «Je jouais parce que j’avais l’habitude de jouer avec la douleur. Il avait des problèmes au genou droit », a-t-il déclaré. “Dans le cartilage, j’ai également eu un kyste méniscal”, ont révélé les anciens Liverpool et Ajax.

“Cela vous oblige à forcer d’autres parties du genou et tout se réunit et vous crée des problèmes”, a-t-il poursuivi. «Je suis fort par rapport à la critique et je suis aussi fort pour me remettre en forme»dit Luis Suarez.