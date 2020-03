Luis Suarez veut jouer aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’Espagne

Luis Suarez, jeune attaquant colombien de Saragosse, Il veut jouer aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’Espagne, comme le souligne la chaîne Cope. L’attaquant de 22 ans se révèle cette saison comme un grand buteur de la deuxième division. Prenez maintenant 17 points avec la main et est une pièce clé pour Víctor Fernández. A l’horizon, les Jeux 2020, une compétition qui voudrait aller défendre les couleurs de l’équipe espagnole.

«J’envisage de jouer avec l’Espagne car avec la Colombie une situation s’est produite que je n’aimais pas pas du tout et cela me dérangeait beaucoup. Il était en deuxième B à Grenade B et, même s’il n’était pas un titulaire incontesté, il jouait et marquait des buts. Il y avait un collègue colombien qui n’a même pas été appelé et je n’ai pas été appelé pour le U20 ou pour un rallye et il a été appelé pour un tournoi au Pérou. De là, j’ai cette colère avec eux. Si en Espagne ils me donnent l’opportunité d’être les bienvenus, je n’hésiterai pas à y aller », a expliqué l’attaquant assigné par Watford à Saragosse il y a quelques mois lors d’un entretien.

Une belle opportunité

Votre grande opportunité pourrait être les Jeux Olympiques de Tokyo, car il répond à toutes les exigences pour entrer dans l’appel de Luis de la Fuente. Luis Suarez a la double nationalité colombienne et espagnole et en même temps a moins de 23 ans, il est donc parfaitement sélectionnable. Le fond fait. Bien qu’il ait concouru dans la catégorie argent, il démontre une capacité de score importante pour un joueur de son âge et est l’un des piliers d’une Saragosse qui vole vers le premier.

Il convient de rappeler que seuls trois joueurs de moins de 23 ans peuvent assister aux Jeux Olympiques, un quota très limité. Cependant, le Colombien a 22 ans et cela favorise un appel encore hypothétique à l’événement olympique. Pour cela, l’attaquant devrait figurer dans la liste de plus de 300 invoquer des joueurs de Luis de la Fuente.