Luka Doncic confirme sa présence

Luka Doncic oui, il arrivera à temps pour All Star of Chicago. Cela a été confirmé par le Slovène lui-même: “Je suis prêt”, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid. Après sept matchs sans lui, le Dallas Mavericks récupérer une pièce fondamentale et vous pouvez compter sur lui pour la nomination des stars de ce week-end à Chicago.

Une blessure à la cheville l’avait exclu des sept derniers matchs, mais Luka Doncic est maintenant prêt à retourner sur le terrain. «Je suis nerveux de retourner sur le terrain et de jouer au basket», a reconnu le Slovène à l’issue d’une formation avec le Dallas Maverick. Son entraîneur, Rick Carlisle, avait déjà laissé entendre que son retour allait chuter, mais l’entendre de la bouche du joueur avait beaucoup mieux sonné.

“Je suis prêt”, Doncic a déclaré qu’il pourrait réapparaître lors du prochain match contre les Kings de Sacramento, juste avant la pause pour jouer contre l’All Star. “Tout dépendra de la façon dont vous vous sentez, généralement bien dans votre récupération”, a déclaré son entraîneur.

Le Slovène a été convoqué pour disputer les matchs de vendredi (Rising Stars Challenge) et de dimanche lors du meeting des stars du week-end à l’All Star 2020 et tout indique que Doncic ne manquera pas le rendez-vous. Nous nous souvenons également que cette fois, le match All Star aura un Format spécial en l’honneur de Kobe Bryant.