Luka Doncic mange Zion pour entrer dans l’histoire

Luka Doncic Il est revenu pour être la clé de la victoire des Dallas Mavericks contre les Pélicans de Zion Williamson (127-123 dans l’extension). Le Slovène a réalisé son 22e triple-double en signant 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, devenant ainsi le joueur avec plus de triples-doubles dans l’histoire des Mavs, battant la légende Jason Kidd, qui jusqu’à présent Il détenait le record.

Un an et demi seulement a eu besoin de Luka Doncic pour enregistrer son nom dans l’histoire des Dallas Maveriks. Le Slovène, qui vient d’avoir 21 ans, détenait un record historique sur le terrain pour réaliser son 22e triple-double. L’ancien Real Madrid a mis fin au match contre les Pélicans sont 30 points à son actif, 17 rebonds et 10 passes décisives, et il est déjà le joueur avec le plus de triples doubles dans les Mavs, dépassant le record de Jason Kidd

L’exposition de Luka Doncic et également un rôle très important de Porzingis ont été la clé de la victoire contre les Zica Willianson Pelicans, un joueur qui aspire à relever le slovène en tant que “recrue de l’année” en NBA. Zion Williamson, numéro 1 du repêchage, a de nouveau dépassé les 20 points (21) comme il l’a fait dans chaque match depuis ses débuts début février, a chassé six rebonds et a donné trois passes décisives.

Recevez la visite de Hazard

. @ luka7doncic 🤝 @ hazardeden10 ⚽️

De plus, un invité surprise se bloque à la fin 🤣 # MFFL pic.twitter.com/Ui1vo2BXjE

– Dallas Mavericks (@dallasmavs) 5 mars 2020

Eden Hazard Il a été témoin de la grande performance de Luka Doncic. Le footballeur du Real Madrid est à Dallas pour se faire opérer à la cheville et n’a pas hésité à s’approcher pour voir le Slovène en personne. Tous deux ont eu l’occasion de se saluer et d’échanger des chemises.