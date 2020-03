L’ultimatum de Joe Biden – Bernie Sanders

Dimanche, l’ancien vice-président Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders apparaîtront sur scène à Phoenix pour le 11e débat présidentiel démocrate de ce cycle électoral. Ce sera la première confrontation en tête-à-tête dans un concours de nomination autrefois surpeuplé, qui s’est toujours essentiellement résolu à Biden vs Sanders: restauration progressive contre révolution de gauche.

Mais tant de choses ont changé au cours des deux semaines qui se sont écoulées depuis la dernière rencontre de Biden et Sanders sur une scène de débat à Charleston, en Caroline du Sud, avant la primaire et le super mardi de l’État. L’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, l’ancien maire de New York Mike Bloomberg et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren ont quitté la course. Biden mène Sanders dans le décompte des délégués de la DNC, les sondages nationaux et la plupart des sondages à l’échelle de l’État avant le reste des concours du mois de mars, y compris le Michigan, la Floride et l’Ohio. Dans les 10 jours qui ont suivi le vote de la Caroline du Sud, Buttigieg, Klobuchar, Bloomberg, le sénateur californien Kamala Harris et le sénateur du New Jersey Cory Booker ont approuvé Biden. Warren a refusé d’appuyer Biden ou Sanders après avoir mis fin à sa campagne – elle a une forte affiliation politique avec Sanders, même si ses partisans incluent autant d’anciens électeurs d’Hillary Clinton qui pourraient bien favoriser Biden plutôt que Sanders.

Mardi, Biden et Sanders concourront dans six États, dont le Michigan, qui, compte tenu des 15 points d’avance de Biden dans l’État, pourrait bien marquer la dernière position de Sanders. Il y a quatre ans, Sanders a bouleversé Hillary Clinton au Michigan dans la primaire démocrate malgré les sondages prédisant que Sanders perdrait l’État en moyenne de 21 points de pourcentage. Si Sanders perd le Michigan contre Biden mardi, cela marquera probablement la fin de sa campagne; Biden aura consolidé les circonscriptions plus anciennes et modérées que Clinton avait aliénées il y a quatre ans. En 2016, Sanders a signalé la faiblesse plus large de Clinton dans les États pivots: Donald Trump, lui aussi, a bouleversé Clinton au Michigan lors des élections générales. Sanders et Biden ont passé ces derniers jours dans l’État, qui est un point sensible de la politique présidentielle démocrate depuis la piètre performance de Clinton contre Trump en 2016.

Pour les progressistes qui soutiennent Sanders, l’échec de Clinton contre Trump a prouvé la bêtise du parti à évaluer l ‘”éligibilité” inhérente de Clinton comme une figure de proue modérée. Les anciens candidats démocrates à la présidentielle, tels que Barack Obama et Clinton, ont misé sur des circonscriptions que le parti a par ailleurs abandonnées dans l’élaboration de ses politiques. Cela est devenu évident au Michigan en 2016, lorsque Sanders et Trump ont souligné le soutien de Clinton aux accords de libre-échange tels que le Partenariat transpacifique, que Clinton a aidé à négocier pendant son mandat de quatre ans en tant que secrétaire d’État d’Obama. Il y a quelques mois, Biden a lui aussi annulé son soutien au PTP, bien qu’il ait aidé à faire passer l’accord commercial par le Congrès il y a quatre ans, alors qu’il était vice-président d’Obama. (Le président Trump a retiré les États-Unis du TPP moins d’une semaine après son investiture.) Ces dernières semaines, les partisans de Sanders ont refait surface l’évaluation de Biden de la confrontation Clinton contre Sanders: «Je pense que Bernie parle d’un désir profond et profond. réel, et il a de la crédibilité “, a déclaré Biden à CNN en janvier 2016.” C’est relativement nouveau pour Hillary d’en parler. Jusqu’à présent, Hillary s’est concentrée sur d’autres choses. Personne ne remet en question l’authenticité de Bernie sur ces questions. » Maintenant, soutient Biden, quatre ans de présidence de Trump ont conduit plus d’électeurs à aspirer à la normalité qu’à aspirer à des soins de santé universels, à l’université gratuite et au protectionnisme commercial.

Pour les partisans les plus déterminés de Biden, la défaite de Clinton était un coup de chance historique. Il a été rationalisé – et banalisé – par tant d’excuses: les lacunes personnelles de Clinton, le malheur moderne de son parti au Collège électoral et la conflagration géopolitique plus large qui a donné du pouvoir aux populistes de droite dans le monde entier. L’échec de Clinton contre Trump ne fait que confirmer davantage le caractère indispensable de son parti en tant que rempart contre le populisme – pas une avant-garde à part entière. Théoriquement, Biden compense de manière excessive les lacunes les plus persistantes de Clinton: c’est un porte-étendard affable du parti qui a constamment obtenu des notes supérieures à Clinton et Trump dans les sondages nationaux de favorabilité. En 2020, Sanders a amélioré sa position parmi les jeunes électeurs noirs et latinos qui ont assuré ses victoires au Nevada et en Californie. Il dirige les jeunes électeurs progressistes qui considèrent la nomination probable de Biden comme la dernière retraite du parti par rapport à la bonne voie. Pire encore, ils craignent que cela ne confirme la deuxième erreur électorale du parti contre Trump. Sanders pense qu’il peut retourner la classe ouvrière contre Trump. Biden pense qu’il peut transformer ses partisans plus âgés et modérés de manière plus fiable que Sanders ne peut sa jeune base progressiste.

Si les démocrates perdent aux élections générales, que ce soit Sanders ou Biden en tête du classement, l’échec du parti pourrait bien sortir de l’impasse libérale de gauche, qui a freiné la réhabilitation du parti contre Trump et son GOP omnipotent. Il y a un ultimatum sur la table, et les enjeux sont élevés pour les deux candidats: c’est votre dernière chance. La défaite de Sanders contre Trump signifierait la disparition indéfinie de la gauche dans la politique présidentielle. Le représentant de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, élu sur la lancée de la présidentielle de Sanders en 2016, pourrait culminer en tant qu’iconoclaste législatif tandis que Buttigieg et ses pairs modérés continueraient à remporter les nominations présidentielles du parti dans un avenir prévisible. La défaite de Biden face à Trump devrait dissiper le parti pris dominant envers les candidats «modérés», «éligibles». Pendant un demi-siècle, les démocrates ont rappelé que Richard Nixon avait dirigé George McGovern de manière plus vivante – et plus effrayante – qu’ils n’avaient reconsidéré les échecs du parti aux élections présidentielles contre Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush et Donald Trump. Donc, peut-être, les enjeux sont aussi inégaux que jamais pour les insurgés de gauche confrontés à la haute direction du parti: Biden risque de perdre une élection générale contre Trump. Sanders risque de perdre tellement plus.

