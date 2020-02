L’Undertaker repéré en Arabie saoudite malgré le fait qu’il n’y ait pas de match à Super Showdown et s’apprête à lancer la querelle avec AJ Styles

Le premier spectacle de la WWE en Arabie saoudite de l’année devrait avoir lieu demain alors que Super Showdown devient le dernier arrêt sur la route de WrestleMania.

Goldberg défiera ‘The Fiend’ Bray Wyatt pour le titre de la WWE et il y aura un match de six hommes pour le désormais prestigieux trophée Tuwaiq parmi les autres championnats.

WWE

AJ Styles est une star majeure de la WWE

AJ Styles est un homme sur le terrain pour le match de gantelet à six. On dit qu’il affrontera The Undertaker à WrestleMania 36, ​​mais The Deadman n’a pas de match en Arabie saoudite.

Ci-dessous, vous pouvez voir des images de The Phenom arrivant en Arabie saoudite avec le reste de l’équipe de la WWE et il semble certain qu’il fera quelque chose dans l’émission.

Bien que cela ne soit pas confirmé, il y a toutes les attentes qu’il coûtera le trophée à AJ Styles et organisera son match à WrestleMania.

Il s’agit du deuxième événement Super Showdown organisé par la WWE en Arabie saoudite (ils en ont également organisé un à Melbourne, en Australie) et le cinquième au classement général avec une paire de joyaux de la couronne et le Greatest Royal Rumble.

Undertaker a été un habitué de ces événements étant donné les énormes gains qu’ils sont devenus pour les talents de la WWE, mais son match avec Goldberg l’année dernière est resté dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons.

Ce n’était rien de moins qu’une catastrophe et les deux hommes ont dû réhabiliter leur image depuis. «Taker a réussi cela peu de temps après lors d’un match par équipe au Extreme Rules Pay-per-view.

WWE

Le rouleau oculaire de l’entrepreneur ne vieillira jamais

Maintenant, il semble que nous aurons «Taker and Styles chez WrestleMania, et c’est un véritable match de rêve pour beaucoup de gens.

Bien qu’il y ait eu des appels pour que “ Taker prenne sa retraite depuis un certain temps maintenant – il approche rapidement de 55 ans – le septuple champion du monde a déclaré à Stone Cold Steve Austin sur le réseau WWE récemment qu’il n’avait pas l’intention de s’éloigner jusqu’à ce qu’il se sente ne peut plus aller à un niveau élevé.

