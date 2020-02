Le Super Bowl n’est pas seulement pour le football; c’est aussi pour les débuts de la bande-annonce. Après avoir regardé trois nouvelles bandes-annonces d’émissions de télévision Marvel, nous essayons de déterminer à quoi ressemblera un univers télévisé Marvel (3:04). Plus: le pari de Quibi sur la façon dont les gens regarderont la télévision dans un avenir proche (21:50) et The Outsider S1E5 (34:01).

