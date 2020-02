L’USC licencie Clay Helton pour un mauvais recrutement?

Personne ne blâmerait l’école si c’était le cas.

Au milieu des histoires de divers programmes à travers le Power Five attirant les étoiles à gauche et à droite, Helton et le cheval de Troie continuent de s’embarrasser.

À ce jour, l’USC possède la 53e classe de recrutement classée au pays.

L’Arizona et l’État de Washington sont les deux seuls programmes Pac-12 à faire pire.

Le frisson du jour de la signature est là, où un QB 2 étoiles a rejeté l’offre tardive de # USC et un arrière qui s’est rendu il y a 2 semaines s’engage en Caroline du Nord-Charlotte

– InsideUSC (@InsideUSC) 5 février 2020

Et même ces écoles, tout en étant moins bien notées, ont plus de recrues entrantes que l’USC.

L’USC n’a à ce stade que deux recrues quatre étoiles entrant dans l’année prochaine.

Ce n’est pas génial.

Dans l’ensemble, 2020 marque la première fois en huit ans que les chevaux de Troie n’ont pas décroché un seul engagement d’un quart-arrière.

C’est un fait fou.

Helton est actuellement sur de la glace très mince. La saison prochaine sera une année décisive pour lui.

Survivra-t-il jusqu’en 2021? Nous le saurons bien assez tôt.

