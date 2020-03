Lutter contre la pandémie de COVID-19 et discuter avec Duncan Robinson

Cette semaine, JJ et Tommy parlent à distance de la pandémie de COVID-19 et discutent de ce que c’était que le jour où la NBA a été fermée, traversant le pays en voiture pour voir la famille de JJ, et à quoi ressemble la vie à la maison (01:03). Plus tard, ils sont rejoints par Duncan Robinson du Miami Heat pour parler de son développement et des tireurs qu’il admire (32:04). Duncan nomme également les cinq meilleurs joueurs sur sa liste «Holy Sh * t I Can’t Believe I I’m Playing Against This Guy» (62:30).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS / SoundCloud