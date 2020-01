Lyon résiste à la rébellion à Nantes et progresse en Coupe de France de football

18 janvier 2020, 18: 6 Paris, 18 janvier (Prensa Latina) L’Olympique de Lyon a résisté aujourd’hui à une rébellion de dernière minute de Nantes pour la battre 4-3 et devenir le dixième club qualifié pour les huitièmes de finale de la Copa de Football France

Les Gones sont arrivés au stade de la Beaujoire sans leur star néerlandaise blessée Memphis Depay, mais à la 70e minute, ils ont battu les locaux 4-1 avec un doublé de Rayan Cherki et des buts de Martin Terrier et Moussa Dembélé.

Dans le match le plus attendu de la seizième phase du tournoi principal par élimination directe de la France, Nantes a tenté le retour avec des scores d’Imran Louza (83) et de Moses Simon (87), mais n’a pas pu à la défense de Lyon à la fin de la Duel entre équipes de Ligue 1.

Plus tôt samedi, les clubs de première division Lila, Nice, Strasbourg et Saint Etienne, ainsi que ceux des catégories inférieures Limonest, SAS Epinal et Belfort, qui accompagneront Pau et Marseille, classés jeudi, ont fait leur chemin vers les huitièmes de finale. et hier, respectivement.

Demain, cinq autres matchs auront lieu, dont le PSG favori en visite à Lorient (Ligue 2) et le champion en titre Rennes fait de même dans la maison du GS Consolat, de quatrième division.

Les seizièmes se clôtureront lundi avec le match Saint Pryvé-Monaco.

