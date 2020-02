«Ma critique de Paul Pogba était juste»

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Jason McAteer insiste sur le fait qu’il avait DROIT de frapper Paul Pogba après avoir été largement critiqué pour ses commentaires lors d’une émission télévisée sur le joueur de Manchester United.

McAteer a déclaré le mois dernier que Pogba “bouleversait le vestiaire” et l’accusait d’avoir une mauvaise influence sur les jeunes joueurs très bien notés dans et autour de l’équipe de Man United.

L’ex-star d’Anfield a été largement dénoncée par ses commentaires, certains affirmant qu’il faisait de Pogba un bouc émissaire pour les difficultés de United cette saison.

Pogba fait l’objet de critiques depuis son retour à Manchester United en 2016

Cela a été largement considéré comme injuste étant donné que l’international français n’a disputé que sept matches de Premier League cette saison en raison d’une blessure, il n’a donc pas suffisamment joué pour avoir un impact positif ou négatif.

Mais McAteer insiste sur le fait que sa critique de Pogba était correcte, se défendant des commentaires qui sont devenus viraux en disant qu’ils étaient partagés sur les réseaux sociaux sans aucun contexte.

Il a déclaré au Racing Post: «Paul Pogba est un très, très bon footballeur, un vainqueur de la Coupe du monde, le rêve d’un homme commercial avec une armée de followers sur Twitter – et il pourrait encore continuer sa belle carrière.

“Est-ce que je pense qu’il est égoïste? Oui. Et ai-je eu raison de le critiquer? Oui, je pense que je l’étais.

“Ces clips que vous avez vus de moi sur Internet parlant de Pogba ont été sortis de leur contexte. Ils faisaient partie d’une longue conversation sur ce qui ne va pas à Manchester United – et il y en a beaucoup.

«Je ne pense toujours pas qu’Ole Gunnar Solskjaer soit la réponse et la majeure partie de la faute est aux pieds d’Ed Woodward qui, incidemment, ne méritait pas que sa maison soit attaquée la semaine dernière.

«C’était tout simplement un comportement déplorable de la part de personnes qui méritent notre plus grand mépris. Je comprends qu’il y a de la frustration, mais ce n’est absolument pas la façon de réagir.

“Ce ne sont pas des fans, ce sont des voyous!” – Jamie O’Hara frappe les fans de Manchester United qui ont attaqué la maison d’Ed Woodward

«Et j’obtiens la ligne que le club essaie de promouvoir sur la construction de l’avenir avec les enfants, faisant des joueurs comme Marcus Rashford, Daniel James et Mason Greenwood la pierre angulaire de l’avenir.

«Mais vous devez avoir les bonnes influences aux côtés de ces enfants et créer la bonne atmosphère dans le vestiaire pour envoyer le message que nous sommes tous dans le même bateau. Et je ne sens tout simplement pas que Paul Pogba est sur le message – ou veut l’être.

«Être dans une loge n’est pas une question de talent et de qualité, car nous savons que Pogba en a. Il s’agit d’une attitude et je pense qu’il a un côté relativement égoïste.

“Je pense que s’il avait la possibilité de déménager, il le ferait et son argument serait à cause d’ambitions personnelles et je comprends parfaitement.”

Lors de son apparition à la télévision, McAteer a déclaré que Pogba devrait suivre l’exemple donné par quelques joueurs qui représentent son ancien club, Liverpool.

L’ex-milieu de terrain a souligné le caractère de James Milner, Jordan Henderson et Adam Lallana – insistant sur le fait qu’ils sont les influences parfaites pour les jeunes joueurs de Liverpool.

Et il a réitéré cette opinion une fois de plus.

“Vous voulez que Paul Pogba soit dans les parages même s’il est blessé”, a ajouté McAteer. «Vous voulez voir le leadership, la positivité, le caractère; c’est ce que vous voulez voir de vos joueurs de classe mondiale.

«Au lieu de cela, vous obtenez un agent vocal qui parle et Pogba part en Amérique plutôt que de faire confiance à l’équipe médicale de United.

“Ce sont des choses que les jeunes joueurs impressionnables n’ont pas besoin de voir ou d’entendre.

«J’ai fait des comparaisons entre Pogba et des joueurs comme James Milner, Jordan Henderson et Adam Lallana à Anfield. J’ai utilisé ces exemples parce qu’ils sont exactement le genre de meilleurs professionnels qui, même lorsqu’ils ne jouent pas ou sont blessés, sont dans les parages, adhérant à l’éthique du club et à la culture.

«Les jeunes d’Anfield apprécient cela plus que quiconque.»

