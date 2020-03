“Ma mère est stable et se remet”

Cristiano Ronaldo a utilisé ses réseaux sociaux pour remercier tous les messages de soutienou qu’ils sont arrivés après avoir appris que sa mère, Dolores Aveiro, avait subi un accident vasculaire cérébral dans les premières heures de lundi.

«Merci pour tous les messages de soutien à ma mère», J’ai commencé à écrire le footballeur de la Juventus qui, il y a quelques jours, a assisté à la Classique au Santiago Bernabéu. «Actuellement, il est stable et se rétablit à l’hôpital», Cristiano Ronaldo a continué à expliquer.

«Ma famille et moi tenons à remercier l’équipe médicale qui prend soin d’elle et demande gentiment à tout le monde Ayons un peu d’intimité en ce moment », a conclu un Cristiano Ronaldo qui s’est rendu à Funchal pour accompagner sa mère en convalescence.

Dolores Aveiro est admise à l’hôpital Nélio Mendoça de Funchal, à Madère. La mère de Cristiano Ronaldo a subi un accident vasculaire cérébral vers quatre heures du matin et maintenant, selon la presse portugaise, elle est consciente et stable.

Merci pour tous vos messages de soutien à ma maman. Elle est actuellement stable et se rétablit à l’hôpital. Ma famille et moi aimerions remercier l’équipe médicale qui s’occupe d’elle et nous demander de bien vouloir nous accorder un peu d’intimité en ce moment.

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 mars 2020