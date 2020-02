“Ma mère m’a forcé à nettoyer vos couches pleines de merde”

La soeur de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, a publié un message émotionnel sur les réseaux sociaux pour féliciter le footballeur portugais de la Juventus. La chanteuse a également dévoilé plusieurs détails de l’enfance de la star portugaise.

Katia a profité de son compte Instagram pour partager une belle félicitation avec tous ses followers, se montrant très affectueuse et fière de la carrière sportive de Cristiano Ronaldo. La soeur du joueur de football de la Juventus aussi Il a raconté certains détails de l’enfance du Portugais, comme des anecdotes avec des couches.

«Que dire de toi? Je suis fier et dis qu’il n’y a pas de mots pour exprimer ce que je pense de toi, non seulement en tant que frère, mais en tant qu’homme, en tant qu’ami, en tant que père et en tant qu’être humain », a commencé à écrire la sœur de Cristiano Ronaldo.

«Je ne dirai pas que ma mère m’a forcé à laver vos couches remplies de caca dans le puits (oui, il y a 35 ans, elles étaient encore des couches en tissu)», Katia Aveiro a dévoilé, qui a également donné plus de détails sur l’enfance de Cristiano Ronaldo. “Les yaourts que vous avez mangés, que vous avez fait un trou dans le fond avec vos dents pour éviter de perdre du temps et de courir par la porte comme une flèche”, a-t-il ajouté.

«Je ne dirai pas combien de fois tu m’as échappé dans la rue quand ma mère m’a forcé pour prendre soin de toi et j’ai essayé de courir après toi », a-t-il poursuivi. “Je ne compterai pas les fois où tu as disparu de chez toi pour sauter la clôture du terrain pour jouer avec le ballon”, a expliqué Katia Aveiro à propos de Cristiano Ronaldo.

«Je sais combien je t’aime pour toujours, que toujours Tu seras notre garçon. C’est là que tout a commencé, votre histoire avec des hauts et des bas, des difficultés, votre personnalité, l’amour de notre famille … », écrit-il. “Joyeux anniversaire mon frère. Que Dieu vous donne toujours la santé et la sagesse pour toujours rester ce merveilleux être humain qui nous rend si fiers. Je te aime et tu le sais. Félicitations mon roi », a-t-il conclu.

Quelle est ta fierté, combien il n’y a pas de mots à exprimer ou que tu me manques, non seulement car je suis plus comme homem, comme ami, comme père, comme filo et comme être humain habitué à toi, olhar Ensuite, j’ai vu comment ou tempo passou eo merveilleux homem tu es devenu. (More nem semper foi assim n) Je ne te dirai pas que j’ai été obligé de laver autant de frades que Cheias de💩😬no poço (sim il y a 35 ans Ainda Eram Fraldas de pano) 🥺 😤não vou vous dire que vous deviez manger ce nem colher usedvas pour ne pas perdre le tempo, vous aviez une partie de baixo com dentes e corrias porta fora feito flèche sucer et ainda de ball no pés (depois inventaram os iogurtes liquides velo ea velocidade cr7) Je ne veux pas vous dire que vous étiez les chamavas d’orelhuda (et je demanderais à votre pays de répondre) tb não é lie nenhuma😂e mesmo assim a continué à obtenir de plus en plus de vous et sem traumas😄não vou counting tb Alors tu fuis Mim pour Rua quand Mãe m’oblige Il prendra soin de vous et ne jettera pas nem pendant une seconde ou deux ans, une chose qui vous incite à courir, (pour que vous inventiez des années éphémères) 😂, vous ne compterez pas car vous avez disparu de chez vous pour sauter dans le champ. Il n’est pas possible pour la cinquième fois de jouer au ballon (depois inventaram ou golo de cabeça plus haut de l’histoire), et je ne vous dirai pas que les gens ont été salués par des gens qui pensaient que nous nous rencontrions dans les catéchès. Je vais donc apparaître (dribble à cr7) f, je crains calmement de ne garder que pour nous, il n’y a plus à te dire que tu adores dormir longtemps et manger Elma dans le lit, lemros? tempos, main vous savez ou combien je vous aime depuis toujours, vous serez toujours ou moins que menino, pour le retour que vous êtes venu, pour votre histoire pour os tall e baixos, foram comme difficultés pour une tua personalidade ou teu want, foi ou love da nossa famille, je pense que fez a brûlé les êtres et les êtres esse homem família l utador e guerreiro, joyeux anniversaire meu irmão, que Deus vous donne toujours saúde et sabedoria pour continuer à être toujours un être humain merveilleux qui nous est si fier, je vous aime et vous savez détester (je dis tellement de fois que je me fatigue 😂) parabéns meu rei ❤️

