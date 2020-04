“Ma scène à Chelsea est terminée, la rénovation est très difficile”

Willian Borgesmeneur de jeu Chelsea, termine son étape dans l’équipe anglaise. «C’est fini. Tout le monde sait que mon contrat se termine dans quelques mois et son renouvellement est difficile.«, A déclaré le programme Expediente Futebol.

«Chelsea propose de la prolonger de deux ans et je demande qu’il y en ait trois. On ne parle plus, il n’y a pas de négociation “, a ajouté un footballeur qui est sur l’orbite de plusieurs équipes, dont Barcelone.

Dans cette situation, Willian met fin à son contrat et deviendra un joueur libre dans les semaines à venir. “Je pourrai négocier avec n’importe quelle équipe”, a ajouté le joueur, qui sera l’une des grandes opportunités du marché à 31 ans.

Le footballeur polyvalent a non seulement suscité l’intérêt de Barcelone, D’autres clubs comme le PSG sont également très conscients de leur situation. Sans aucun doute, différentes équipes se battront pour se faire à coût nul avec leur signature pendant le marché.