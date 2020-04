Macron «force» à reporter le Tour de France

Le Tour de france ne peut être contesté aux dates prévues par l’organisation. Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé la décision de prendre des mesures restrictives à l’égard des événements publics en France, l’interdisant jusqu’à la mi-juillet en raison de l’émergence du coronavirus. Le cycle de vélo, donc, elle est obligée de changer les dates prévues du 27 juin au 19 juillet. La décision du gouvernement français sera réexaminée tous les 15 jours.

Cette décision intervient lorsqu’un changement de dates est plus répandu pour la célébration de la course par excellence dans le calendrier cycliste. Directeur de tournée Christian Prudhomme il a peut-être déjà contacté les maires des villes qui accueillent le début et la fin du tour de gala pour négocier de nouveaux jours de célébration, ce qui impliquerait Il débute à Nice le 25 juillet et arrive aux Champs Elysées à Paris le 16 août.

Si le report aux nouvelles dates précédemment prévues prend forme, la grande victime en serait le Tour d’Espagne, dont aucune décision ferme n’est connue quant à une éventuelle suspension et dont les dates sont fixées dans le calendrier entre le 14 août et le 6 septembre, donc s’il n’y avait pas de changement, il serait impossible pour les cyclistes de se rendre aux deux grands dans la saison en cours.