Madness sur Instagram après une publication de son compte deux mois après sa mort

Le compte Instagram de Kobe Bryant est toujours actif deux mois après sa mort dans un accident d’hélicoptère et il a été remarqué que ce 4 avril Un post en a été partagé. Une vidéo que sa femme a postée sur le livre qui sera bientôt en vente.

Voici The Wizenard Series: Season One, une série de livres que Kobe Bryant, avant son décès, a annoncé qu’il publierait avec le scénariste Wesley King. Ce sera une série de livres qui racontent l’histoire d’une équipe de basket-ball et qui ont déjà été publiés il y a longtemps.

La publication a fait sensation et au début on pensait que c’était un piratage de compte, mais on a découvert que Derrière la promotion sur le compte de Kobe se trouvait sa femme Vanessa Bryant. C’est elle qui a posté la vidéo sur le compte Instagram de la légende Los Lakers.