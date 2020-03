Madrid, le Barça et l’Atlético se disputent le coronavirus… pour l’instant

Parmi les mauvaises nouvelles auxquelles la société doit faire face ces derniers jours en raison de la pandémie de coronavirus, les trois grandes équipes d’Espagne, Real Madrid, Barcelone y Athlète de MadridPour le moment, et à moins qu’ils ne l’aient pas rendu public, ils ont pu marchander un virus qui a touché d’autres clubs nationaux comme le Espanyol, Alaves ou Valence.

Real Madrid a été la première équipe mise en quarantaine après avoir confirmé un cas dans l’équipe de basket-ball. Plus précisément, Trey Thompkins a été testé positif pour le coronavirus le 12 mars et le club a décidé que les équipes de basket-ball et de football seraient mises en quarantaine pour éviter plus d’infections, car les deux partagent les installations de Valdebebas. C’était quelques jours avant l’arrêté royal qui a forcé le reste des Espagnols à confiner leurs maisons. Depuis ce jour, aucune contagion connue n’a été détectée dans les effectifs.

Barcelone, pour le moment, est également sûre. Les Catalans étaient en danger lorsqu’ils se sont rendus en Italie pour disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Naples, mais à ce jour, les Catalans n’ont eu à signaler aucun cas de coronavirus au sein de l’équipe.

Finalement, L’Atlético de Madrid est également sans cas connus à ce jour et, vu, ils ont de la fortune. Espanyol et Atleti se sont affrontés le 1er mars dans le duel qui s’est déroulé à Cornellá et s’est terminé par un nul (1-1). Au sein de l’entité rojiblanca, cette rencontre suscite des inquiétudes, car quelques jours plus tard, la perruche a confirmé six cas de coronavirus entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs. Pour le moment, les rojiblancos n’ont eu aucun cas.

Les deux autres clubs touchés par le coronavirus sont Valence et Alavés. Celles de Mestalla ont publié une déclaration dans laquelle elles signalaient que 35% avaient été testées positives pour le coronavirus, tandis que le club basque a jusqu’à présent signalé 15 cas parmi les travailleurs, les entraîneurs et les joueurs.