Magic Forward n’a pas de boeuf avec Dwyane Wade

Le «boeuf» entre Dwyane Wade et Aaron Gordon – si nous pouvons l’appeler ainsi? – vient de prendre un virage pour le mieux.

La semaine dernière, Aaron Gordon a mis au point une piste de diss et une vidéo visant à appeler Wade pour avoir jugé son dunk sur Tacko Fall comme un 9 sur 10.

Ce n’est pas une mauvaise note dans des circonstances normales, mais lorsque vous plongez au-dessus d’un gars de 7’6, vous méritez 10 pour la seule tentative. Donc, aussi ridicule que soit la piste de diss, c’était probablement justifié? Surtout si cela a coûté à Gordon un titre de slam dunk.

Pourtant, même dans ce cas, Gordon a déclaré à ESPN qu’il n’y avait pas de vrai boeuf entre les deux.

«Les gens me le demandaient, alors j’ai juste donné aux gens ce qu’ils voulaient, juste mon point de vue. J’ai dû beaucoup parler de mon opinion et de mon point de vue sur le concours de dunk, alors j’ai pensé que c’était une façon amusante, créative, expressive et édifiante d’exprimer mon opinion et de dire au monde ce que je vivais et ce que je voyais. Ce jour là.”