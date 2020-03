Magic Johnson a révélé à qui Michael Jordan haussait les épaules en 1992

La légende de Michael Jordan ne semble se développer qu’à la retraite. Kevin Garnett a récemment raconté une histoire hilarante sur le moment où Jordan l’a entendu parler de poubelle au cours de sa saison recrue avec les Timberwolves du Minnesota et a répondu en prenant le contrôle du match au quatrième trimestre. Si l’histoire de Garnett a mis en évidence la compétitivité légendaire de Jordan, une histoire racontée par Magic Johnson a récemment montré un côté moins public de la personnalité de Jordan: sa passion pour le jeu.

L’amour de Jordan pour le jeu n’est pas un secret. Il y a des histoires de Jordan repéré dans un casino d’Atlantic City la nuit avant un match éliminatoire de 1993 contre les Knicks de New York. Il y avait un livre écrit sur la Jordanie accumulant plus d’un million de dollars de dettes de jeu sur des paris de golf ratés. Et maintenant, selon Johnson, l’un des plus grands moments de la carrière de Jordan s’est produit parce qu’il était bouleversé d’avoir perdu un jeu de cartes la nuit précédente.

Le «jeu de haussement d’épaules» de Jordan contre les Portland Trail Blazers lors de la finale de la NBA de 1992 est une grande partie de sa mystique. MJ n’a fait que 27 tirs à trois points pendant toute la saison régulière 1991-1992, mais a en quelque sorte frappé six troisièmes de première mi-temps contre les Blazers lors du premier match de la finale. Sa réponse après avoir frappé tant de personnes consécutives était un haussement d’épaules emblématique. Selon Johnson, ce haussement d’épaules a été dirigé contre lui après que l’ancienne star des Lakers l’ait battu dans un jeu de cartes la nuit précédente.

Voici une transcription complète de l’histoire de Johnson:

La nuit avant qu’il ne frappe tous les trois contre Portland, nous jouons au bid whist chez lui. Son père et moi, nous l’avons éclaté, nous l’avons déchiré, je fais six nez et cinq spéciaux sur Michael. “

Alors on joue et je dis: “Michael, je dois rentrer à la maison, tu as un match. Parce que rappelez-vous, je travaille pour NBC à ce jeu, donc je viens le jeu. Il a dit: «nah MJ» [Magic Johnson] parce que Mike était tellement compétitif. Quand il perd, il ne veut pas que tu partes.

Alors on joue et je dis non je rentre chez moi à l’hôtel. Rappelez-vous, il en a fait quatre, cinq d’affilée. Quand il a fait ce dernier, il s’est tourné vers la table des buteurs – il se tournait vers moi. Il avait tellement chaud cette nuit-là. Il me devait beaucoup. Parce que je suis celui dont il était en colère, c’est pourquoi il l’a sorti sur Clyde Drexler le lendemain.

Le whist de soumission était essentiellement le précurseur de la transition. Vous pouvez lire les règles ici.

Johnson dit-il la vérité? Jordan a-t-il vraiment haussé les épaules et utilisé ses frustrations de jeu comme motivation contre les Trail Blazers? Nous ne le saurons jamais, mais c’est une histoire trop amusante pour être sérieusement remise en question.

Au cas où vous auriez besoin de plus de preuves de l’évolution du basket-ball depuis les années 90: Malik Beasley a frappé six trois en première mi-temps lors de ses débuts pour les Timberwolves le mois dernier, et cela est surtout passé inaperçu.

Donnez-nous toutes les histoires de Jordan, s’il vous plaît. Ils ne cessent d’être fascinants.