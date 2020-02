Mahomes fait le miracle et les Chiefs remportent le Super Bowl 50 ans plus tard | Super bol

La cage d’angle du vestiaire a été ouverte et comme celle qui est sanctifiée en entrant dans l’église, les deux équipes sont entrées brisant l’herbe, jouant un premier claquement psychologique, comme Attila avec son cheval. Alors que les krakens étaient libérés, la guerre était plus froide dans le groupe, celui des joueurs d’échecs, un jeu de tranchée entre deux stratèges: Andy Reid et Kyle Shanahan … pour le Super Bowl.

Il a frappé la défense du Niners avec la tranquillité d’esprit d’être supérieur sans la possession du ballon. On leur a donné possession et vaincu: celui qui frappe le premier frappe deux fois. Garoppole Il est entré en action et, cette fois, n’a pas laissé son backfield jouer trop, alternant bien l’attaque Ils ont atteint la zone rouge … mais n’ont pas pu réaliser le plus grand. But sur le terrain, 3 points et commencer à mener le Super Bowl

Mais il restait à apparaître Patrick Mahomes Il a chanté, timide, une douce symphonie de trompette avec ses deux meilleures notes: Kelce et Hill. Petit à petit, il gagnait des yards comme celui qui dévore des céréales pour le petit déjeuner. Les chefs mordaient … et ils ont fini par trouver des os. Pour la défense des niners a commencé à mettre le visage de chaton pris au piège dans un arbre. Touchdown Mahomes après un lecteur principal. Ils ont pris de l’avance: 7-3.

À Garoppolo le geste a été tordu dans une bande dessinée bon marché, de ceux de la Place principale. Mal à l’aise dans ses lancers, il a commis une erreur sous pression au début du deuxième quart-temps: intercepté. Sueurs froides pensant à repartir dans une zone dangereuse Mahomes. Cette fois, ils ont réussi à l’arrêter à mi-chemin, et le jeu a abouti à un field goal: 10-3

Shanahan il a enlevé son costume Guardiola et a quitté le joli joga pour un autre jour. Le Hulk peignant mieux un Velázquez à une autre occasion. Parce que si quelque chose fonctionne pour les ninjers, comme le super-héros, c’est pour détruire les défenses basées sur le jeu au sol. Je me suis réveillé Mostert qui pénétrait enfin comme un tunnelier. Tout était écrit: toucher des roues et match nul à 10. Le tableau de bord ne bougeait pas avant la pause, laissant une étape nerveuse pour Jennifer Lopez et Shakira.

Sur le plan architectural, c’était un mi-temps Spectacle parfait, exploitant les émotions et augmentant la température jusqu’à la fusion du compteur. Même la lecture évidente ne pouvait pas ternir 15 minutes parfaites, avec Bad Bunny et J Balvin apparaissant comme Gandalf et Éomer dans les Abysses du Heaume. Le reste a une fois de plus démontré la supériorité des Yankees dans le divertissement: rien de plus méchant que la réalisation, la production et d’autres spécialistes de la récréation du Super Bowl

Miracle de Mahomes

Avec le scrutin difficile à améliorer ce qui précède, San Francisco il valait sa fortune lors du lancement initial de la pièce, comme Harvey Dent, avec 3 points qui ont taché le marqueur en faveur de Baie. Un avantage minime, méfiant, de prendre une petite victoire morale au début de la seconde. Le déchiré, comme une chemise, s’effilochait seul.

Une lacune dans l’esprit de Mahomes Je commençais à entendre des voix dans un soupçon de schizophrénie dans son bras. Il a été intercepté par la défense de San Francisco laissant un poste de terrain privilégié pour Garoppolo. Kansas City a «libéré» d’Alcatraz le mineur qui, sur l’un de ses mille visages, a touché son masque. Tom Brady Conduite magistrale avec Moster pénétrant dans la zone d’extrémité des chefs: 10-20. Andy Reid avait besoin d’une couturière urgente.

Parce que les nerfs traversaient le corps de Mahomes Jusqu’à souffrir d’un gel. La pièce, comme celle d’un marchand, tombait toujours de façon suspecte en faveur du même côté: San Francisco Mahomes a été intercepté à nouveau et le Super bol Je commençais déjà à demander un miracle.

La Super bol, comme une conquête amoureuse, ce n’est pas une question mathématique. Le terrain oscille d’un côté à l’autre selon le caprice d’un démiurge aux mille noms. Mahomes a volé l’identité de Brady à Garoppole: Laissez-passer de 50 verges et culminant avec Kelce en l’absence de 6 minutes. Shanahan Je commençais à voir les fantômes de Atlanta…

La prochaine attaque de 49ers Je commençais à peindre une apocalypse pour lui Entraîneur-chef: 4ème et au premier échange. Encore une fois, le cauchemar du numéro 15 a marché sur la pelouse pour secouer les niners. C’était un train de marchandises percutant dans un nuage; Usain Boulon dans une carrière avec des sexagénaires, Cristiano Ronaldo Jouer au football avec les nouveau-nés. Personne ne pouvait s’arrêter Mahomes qui a culminé le miracle avec une paire de passes impossibles à surmonter la rencontre: 24-20.

Rien ne pouvait arrêter le destin inexorable que sa chronique particulière avait déjà pensé. Shanahan J’ai écrit une autre page sombre dans un livre de plus en plus tragique. Un Jimmy Garoppole son bras se figea et il perdit toute crédibilité en tant que produit en marque blanche. Il n’a pas répondu au crochet définitif du boxeur Texas: KO technique.

Tout s’est terminé lors d’une fête du Chefs qui, en 5 minutes, a détruit les 49ers: dernier touché pour laisser le score 31-20. Lorsque le navire tremblait le plus, Mahomes semblait sortir son répertoire d’outils et réparer le livre de Andy Reid. C’étaient des secondes brillantes, comme Callaita dans une discothèque, ou LeBron James pénétrant le panier. Et, en colorant Garcia Marquez, il semblait que la lignée de Kansas J’étais condamné à cent ans de solitude … jusqu’à ce qu’il apparaisse Mahomes, le nouveau chef de la NFL.