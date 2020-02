Man City banni de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour les DEUX prochaines saisons pour violation des règles de la FFP

Manchester City a été exclu des compétitions de clubs de l’UEFA pour les deux prochaines saisons, a annoncé l’instance dirigeante du football européen.

Les champions de Premier League se sont rendus coupables de violations graves du règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier et ont également été condamnés à une amende de 30 millions d’euros (24,9 millions de livres sterling).

Man City est autorisé à continuer de participer à la Ligue des Champions cette saison

Une déclaration de l’UEFA se lisait comme suit: «La Chambre d’arbitrage, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves violations du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier en exagérant ses revenus de parrainage dans ses comptes et lors de la rupture. même des informations soumises à l’UEFA entre 2012 et 2016.

«La chambre d’arbitrage a imposé des sanctions disciplinaires au Manchester City Football Club en lui interdisant de participer aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (à savoir: les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions euros. “

City est autorisé à continuer de participer à la Ligue des champions de cette saison, où il affrontera le Real Madrid, 13 fois vainqueur en huitièmes de finale.

Le club s’est dit “déçu mais pas surpris” par l’annonce de l’UEFA et fera appel de la sanction du tribunal arbitral du sport “dans les meilleurs délais”.

Man City n’a jamais remporté la Ligue des champions et sa quête pour la gagner est devenue beaucoup plus difficile

Le communiqué se lit comme suit: «Manchester City est déçue mais pas surprise par l’annonce faite ce jour par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA.

«Le club a toujours anticipé la nécessité ultime de rechercher un organisme et un processus indépendants pour examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de sa position.

«En termes simples, il s’agit d’une affaire engagée par l’UEFA, poursuivie par l’UEFA et jugée par l’UEFA.

«Cette procédure préjudiciable étant désormais terminée, le Club poursuivra un jugement impartial dans les plus brefs délais et, par conséquent, dans un premier temps, engagera une procédure auprès du Tribunal arbitral du sport dans les meilleurs délais.»

Les résultats publiés par l’UEFA indiquent également que le club “n’a pas coopéré à l’enquête sur cette affaire par le CFCB”.

En l’absence d’un appel réussi, l’équipe de Pep Guardiola ne pourrait pas participer à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa avant la campagne 2022/23.

Si CIty termine dans les quatre premiers de la Premier League cette saison ou la prochaine, l’équipe en cinquième place se qualifiera pour la Ligue des champions.

DÉCLARATION COMPLÈTE DE L’UEFA SUR L’INTERDICTION DE MAN CITY

«L’UEFA prend note de la décision de la Chambre arbitrale indépendante de l’organe de contrôle financier des clubs (CFCB), publiée aujourd’hui, qui comprenait le résumé suivant de son contenu et de ses effets, qui sera annoncé conformément aux règles de procédure régissant le CFCB:

À la suite d’une audience tenue le 22 janvier 2020, la chambre d’arbitrage de l’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA (CFCB), présidée par José da Cunha Rodrigues, a informé aujourd’hui le Manchester City Football Club de la décision finale sur l’affaire qui a été renvoyée par le chef du CFCB. Enquêteur.

La Chambre d’arbitrage, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves infractions au Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier en exagérant ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations relatives à l’équilibre financier soumises à l’UEFA entre 2012. et 2016.

La Chambre d’arbitrage a également conclu qu’en violation du règlement, le Club n’avait pas coopéré à l’enquête sur cette affaire par le CFCB.

La Chambre d’arbitrage a imposé des sanctions disciplinaires au Manchester City Football Club enjoignant à ce qu’il soit exclu de la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (à savoir les saisons 2020/21 et 2021/22) et à payer une amende de 30 millions d’euros. .

La décision de la Chambre Arbitrale est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Si le Manchester City Football Club exerce ce droit, la décision motivée de la chambre d’arbitrage ne sera pas publiée avant la publication de la sentence finale par le TAS. »

Comme l’a noté la Chambre Arbitrale, le club a le droit de faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport. Par conséquent, l’UEFA ne commentera pas davantage cette décision à ce stade. »

